Rakete schlägt auf Balkon in Dresden ein und löst Feuer aus

Dresden - Es dürfte ein heftiger Knall gewesen sein: Am Montagabend ist eine Rakete auf dem Balkon eines Prohliser Mehrfamilienhauses eingeschlagen.

Kameraden der Dresdner Feuerwehr überprüften am Montagabend einen Balkon in Prohlis, der zuvor durch eine gezündete Rakete getroffen worden war. © xcitepress/Tyran Sobadky

Wie die Polizei mitteilte, war eine Wohnung an der Lübbenauer Straße im achten Obergeschoss betroffen. Der Böller habe kurz nach 20.30 Uhr einen Brand ausgelöst.

"Bislang gibt es keine Hinweise auf den Verursacher", erklärte ein Polizei-Sprecher gegenüber TAG24.

Die Flammen seien glücklicherweise innerhalb kurzer Zeit gelöscht gewesen. Laut eines Fotoreporters sind die Anwohner bereits selbst tätig geworden, sodass die alarmierte Feuerwehr nur noch eine Kontrolle des Bereichs hätte durchführen müssen.

Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Ein Teil des Balkons ist durch die Explosion in Mitleidenschaft gezogen worden.