Rakete schlägt auf Balkon in Dresden ein und löst Feuer aus
Dresden - Es dürfte ein heftiger Knall gewesen sein: Am Montagabend ist eine Rakete auf dem Balkon eines Prohliser Mehrfamilienhauses eingeschlagen.
Wie die Polizei mitteilte, war eine Wohnung an der Lübbenauer Straße im achten Obergeschoss betroffen. Der Böller habe kurz nach 20.30 Uhr einen Brand ausgelöst.
"Bislang gibt es keine Hinweise auf den Verursacher", erklärte ein Polizei-Sprecher gegenüber TAG24.
Die Flammen seien glücklicherweise innerhalb kurzer Zeit gelöscht gewesen. Laut eines Fotoreporters sind die Anwohner bereits selbst tätig geworden, sodass die alarmierte Feuerwehr nur noch eine Kontrolle des Bereichs hätte durchführen müssen.
Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Ein Teil des Balkons ist durch die Explosion in Mitleidenschaft gezogen worden.
Der Vorfall am Tag des gestarteten Feuerwerksverkaufs verdeutlicht erneut die Risiken des unsachgemäßen Umgangs mit Pyrotechnik - insbesondere in dicht bebauten Wohngebieten.
Titelfoto: xcitepress/Tyran Sobadky