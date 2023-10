07.10.2023 18:02 550 Was ist an den Elbwiesen los? Zwei Brände innerhalb von zwei Stunden

Innerhalb weniger Stunden musste die Feuerwehr am heutigen Samstag zweimal wegen Feuer an den Elbwiesen in Dresden ausrücken.

Von Adrian Schintlmeister

Dresden - Was ist an den Elbwiesen los? Innerhalb weniger Stunden musste die Feuerwehr zweimal wegen eines Wiesenbrandes in der Dresdner Johannstadt ausrücken. Zweimal wurde die Feuerwehr am heutigen Samstag an die Elbwiesen gerufen. © Roland Halkasch Zuerst brannte es am heutigen Samstag um 14.49 Uhr ganz in der Nähe des Fährgartens Johannstadt, bestätigte Feuerwehrsprecher Michael Klahre gegenüber TAG24. Rund 40 Quadratmeter Wiese standen lichterloh in Flammen, es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung. Die herbeigeeilten Kameraden konnten das Feuer mittels Strahlrohr zügig löschen. Der Einsatz war rasch beendet, die Feuerwehrleute kehrten zur Wache zurück. Doch dann loderte es wieder. Um 17.11 Uhr, knapp zwei Stunden später, musste man erneut ausrücken, hieß es von der Feuerwehr. Nach vorläufigen Informationen war beim zweiten Brand wohl eine größere Grünfläche betroffen. Dresden Feuerwehreinsatz Einsatz auf der Elbe: Einbrecher schwimmt Polizei und Feuerwehr davon Auch diesen Brand konnten die Kameraden zügig löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Noch ist völlig unklar, was das Feuer auslöste. © Roland Halkasch Warum es zum Feuer kam, ist noch völlig unklar. Noch am Morgen regnete es, die Wiese ist dementsprechend feucht.

Titelfoto: Roland Halkasch