Wohnungsbrand in Dresden-Pieschen: Rauchmelder verhindert Schlimmeres!

Dresden - Am Dienstagmorgen brannte eine Dachgeschosswohnung im Dresdner Stadtteil Pieschen.

Am Dienstagmorgen rückte die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Bürgerstraße aus. © Roland Halkasch

Gegen 8.06 Uhr geriet die Wohnung in der Bürgerstraße aus bisher unbekannter Ursache in Brand, teilte die Feuerwehr Dresden am Vormittag mit.

Eine aufmerksame Nachbarin hatte aufgrund des ausgelösten Rauchmelders die Feuerwehr alarmiert.

Unter Atemschutz konnten die Einsatzkräfte das Feuer zügig löschen. Bewohnbar ist die Wohnung allerdings nicht mehr.

Personen kamen nicht zu Schaden, wie Pressesprecher Michael Klahre gegenüber TAG24 erklärte.



Im Zuge der Brandbekämpfung wurde die Bürgerstraße voll gesperrt. Die Straßenbahnlinie 13 musste umgeleitet werden, teilten die DVB mit.