Zahlreiche Feuerwehren vor Dresdner Centrum Galerie: Was ist passiert?

Alarm in der Dresdner Centrum Galerie: Am späten Nachmittag fahren dort zahlreiche Feuerwehren vor. Was ist da los?

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Alarm in der Dresdner Centrum Galerie: Am späten Montagnachmittag fuhren dort zahlreiche Feuerwehren vor. Was war da los? Mehrere Feuerwehrfahrzeuge hielten am Montagnachmittag vor der Dresdner Centrum Galerie. © Julien Röder Mit schwerem Gerät tauchten die Rettungskräfte vor dem Gebäude auf. Einige Helfer waren dabei zu beobachten, wie sie per Funkgerät kommunizierten. Nach TAG24-Nachfrage bei Feuerwehrsprecher Michael Klahre gab dieser gegen 17.30 Uhr Entwarnung - definitiv ein Fehlalarm! Die Einsatzkräfte wirkten recht entspannt - zu Recht. © Julien Röder Vorsicht ist besser als Nachsicht: Dieser Einsatz konnte glücklicherweise ohne weitere Schäden beendet werden, die Rettungskräfte rückten ab.

Titelfoto: Bildmontage: Julien Röder