Für 1,5 Millionen Euro: Restaurant-Kette eröffnet an der Frauenkirche!

Dresden - In Bestlage wird sich ab Mitte November ein neues Restaurant in Dresden präsentieren. Direkt gegenüber der Frauenkirche eröffnet dann ein weiterer Standort der Gastronomie-Kette "ALEX". Für die Betreiber ist es die zweite Location in der sächsischen Landeshauptstadt.

Nun soll schon bald auf dem Neumarkt neben dem Augustiner (An der Frauenkirche 13, Ecke Salzgasse) der mittlerweile 40. deutsche Betrieb der Kette an den Start gehen.

Denn mit dem Restaurant "ALEX am Schloss" ist das Unternehmen "Mitchells & Butlers Germany" bereits seit acht Jahren in der Altstadt von Dresden vertreten.

Ein urbaner Flair soll im Inneren des Restaurants die Gäste überzeugen. © Mitchells & Butlers Germany GmbH

Rund 1,5 Millionen Euro fließen in die Umbau-Maßnahmen - so auch in ein neues Design-Konzept.

"Dresden wird die erste Stadt in Deutschland sein, in der wir zwei unterschiedlichen Designs präsentieren: mediterranes Ambiente am Schloss und das brandneue Urban Living-Design am Neumarkt", erklärte der 72-Jährige.

Letzteres ziele darauf ab, beim Gast ein Gefühl von urbanem Flair, Lässigkeit, Entspanntheit und Willkommenskultur zu kreieren.

Die Farbgestaltung sei dabei besonders entscheidend. "Erdig-warme Grün-, Türkis-, Cognac- oder Senftöne, die mit emotionaler Ausgeglichenheit assoziiert werden, dominieren", heißt es vonseiten des Unternehmens.