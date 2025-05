Gemeinsam statt einsam: Zentralbibliothek lädt zum Spielenachmittag

Dresden - Einsamkeit kann jeden treffen, ob Jung oder Alt. Nach dem Umzug in eine neue Stadt oder dem Ableben eines geliebten Menschen. Gerade dann sind Angebote wie die bundesweite Aktionswoche "Gemeinsam aus der Einsamkeit" genau das Richtige - auch in Dresden .

Das ließ sich die Zentralbibliothek im Kulturpalast nicht zweimal sagen und lädt am Montag von 15 bis 18 Uhr zum gemeinsamen Spielenachmittag ein.

Organisiert vom "Kompetenznetz Einsamkeit" findet die Aktion das dritte Jahr in Folge statt.

Seit dem Strategiebeschluss des Bundesfamilienministeriums im Kampf gegen Einsamkeit ist "Gemeinsam spielen" die dritte Aktionswoche. Die letzten beiden Jahre waren dem "Gemeinsamen Singen" und "Gemeinsamen Kaffeetrinken" gewidmet. © Kampagnenlogo/Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ)

Obwohl es das erste Mal ist, dass die städtischen Bibliotheken an der Aktionswoche teilnehmen, engagieren sie sich bereits seit Langem im Kampf gegen Einsamkeit: "Sie sind Orte der Begegnung und nehmen eine aktive Rolle in der Förderung des Miteinanders ein", so Schöller.

Ob Lesekreise, gemeinsames Singen oder Häkeln - städtische Bibliotheken sind längst nicht mehr die einst verstaubten Elfenbeintürme.

"Vor allem im Zuge von Corona haben unsere Angebote immer weiter an Bedeutung gewonnen, denn die Gesellschaft vereinsamt zunehmend", macht Schöller deutlich.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht nötig. Ort: Zentralbibliothek im Kulturpalast, Veranstaltungsraum 1. OG, Schloßstraße 2. Infos unter: www.bibo-dresden.de