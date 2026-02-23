Neue Bahn-Verbindung von Dresden nach Kopenhagen verspätet sich: Das ist der Grund

Dresden/Kopenhagen - Zum 1. Mai sollte es losgehen, doch daraus wird nichts: Die geplante Direktverbindung zwischen Prag, Dresden und Kopenhagen kommt erst später.

Wegen Bauverzögerungen können Fahrgäste ab dem 1. Mai vorerst nicht umsteigefrei von Dresden nach Kopenhagen verreisen. © České Dráhy/PR

Grund dafür ist die Generalsanierung des Streckenabschnitts Berlin - Hamburg, die sich wegen eines kräftigen Wintereinbruchs über den 30. April hinaus auf unbestimmte Zeit verzögert.

Die länger andauernde Sperrphase wirkt sich dabei auch auf das neue Bahn-Angebot zwischen Sachsen und Dänemark aus. Für die vorgesehenen Fahrten bietet die Umleitungsstrecke keine Kapazität.

Wann die ComfortJet-Züge von České Dráhy bis nach Skandinavien rollen können, ist damit noch unklar. Den angepassten Zeitplan für die Bauarbeiten will der Bahnkonzern erst am 13. März vorlegen.

Noch sind Tickets für die Direktverbindungen mit Startdatum 1. Mai auf der DB-Website und im Navigator erhältlich. Eine Aktualisierung könne aber erst erfolgen, wenn das weitere Fahrplankonzept feststeht, so das Unternehmen.