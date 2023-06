Grüne Kunst-Oasen in der Friedrichstadt

Dresden - Stadtbegrünung mal anders - der Verein "riesa efau" macht's mit dem Projekt "Lichtungen und Oasen" in der Friedrichstadt vor.

Das zart violette Rankgerüst aus Rohren erstreckt sich bis in sechs Meter Höhe. © Holm Helis

In der Wachsmuthstraße in Dresden wurden 13 große Hochbeete aus Lärchenholz gezimmert, die in den nächsten fünf Jahren Pflanzen und Skulpturen beherbergen werden.



Für die grünen Inseln wurden 40 Kubikmeter Erde angefahren, 800 Meter Stangen zu bis zu sechs Meter hohen Rankgerüsten verbaut und 400 Pflanzen gekauft. Zwischen Lavendel, Rosen, wildem Wein und Hopfen stehen Superfruit-Skulpturen der Künstlergruppe Rojo&Kress.

Hinter dem "Grünen Archipel" steckt die Idee von Henry Puchert und Frank Eckhardt, aus Parkplätzen Parkflächen zu machen. "Die Höhe der Inseln vermittelt zwischen den Gebäuden und den Menschen auf den Wegen. Sie umschließen und sind offen. Sie zeigen einen neuen bepflanzten Lebensraum", so Puchert.

Zum Projekt gehört auch der Generationsgarten in der Schäferstraße, für den Paul Reßl zwei Torbögen aus Schulstuhl-Gestellen baute.