Ausbau oder Abwanderung? Dresdner Traditionsmühle steht vor wichtiger Entscheidung

Dresden - Seit mehr als hundert Jahren prägt die ehemalige Bienert-Mühle an der Waltherstraße das Dresdner Stadtbild. Noch heute wird hier Mehl gemahlen, jetzt soll sogar massiv ausgebaut werden. Über die geplanten Maßnahmen und was die Müller am Traditionsstandort beschäftigt, informierte sich am Montag bei einem Frühstück Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU).