Kanzler, Könige, Nobelpreisträger: Sammler vermacht Stadtarchiv Tausende Promi-Unterschriften

Dresden - Neuer Schatz fürs Stadtarchiv: Amtsleiter Thomas Kübler (61) erhielt jetzt eine der größten Autografensammlungen Europas. 53 Lederband-Alben voll mit Bildern und Autogrammen berühmter Persönlichkeiten, teils mit handgeschriebenen Botschaften - insgesamt rund 7500 Stück. Gesammelt hat sie seit 1953 der frühere Bankdirektor Christian Heine (88) aus Bannewitz.

Auch Sportstars wie Tennis-Ass Angelique Kerber (38) sind in der Sammlung. © Steffen Füssel

Alles begann mit einem Traum. Als Jugendlicher träumte Heine, wie er Briefe an die Königin Griechenlands Friederike von Hannover (1917–1981) schrieb, sie um ein Autogramm bat. "Warum nicht", dachte er sich - und sein Traum wurde wahr. Die Monarchin schickte ihm zwar zunächst ein Bild mit gestempelter Unterschrift, besserte das aber auf erneute Bitte Heines nach und unterschrieb schließlich persönlich.

Über die kommenden Jahrzehnte schrieb Heine Tausende berühmte Politiker, Wissenschaftler, Künstler und Sportler an, einige traf er auch spontan auf Reisen. Während eines Gottesdienstes in einem Kloster auf der griechischen Halbinsel Athos 2001 stellte sich plötzlich ein Mann mit Sandalen und Jeans neben ihn - es war Prinz Charles, der heute Oberhaupt des Vereinigten Königreichs ist.

Eigentlich durften die Königshaus-Mitglieder nicht einfach irgendwo unterschreiben - als Charles im Gespräch aber hörte, dass Heine aus Dresden kam, tauschte er sich über den Wiederaufbau der Frauenkirche aus und signierte ein kleines Büchlein, das Heine dabei hatte. "Best Wishes" (englisch für "Herzliche Grüße") antwortete Heine 1991 der amerikanische Ökonom und Nobelpreisträger Harry Markowitz (1927-2023).

Nicht alles lief so glatt: Fidel Castro (1926–2016) schrieb er 45 Briefe, ehe ihm der kubanische Revolutionär und Staatspräsident seinen Wunsch erfüllte.