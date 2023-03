Kein Scherz: Tickets in Dresden werden zum 1. April teurer!

Dresden - Im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) müssen viele Fahrgäste ab dem 1. April beim Ticketkauf tiefer in die Tasche greifen. Die Preise werden aufgrund von neuen Tarifabschlüssen sowie stark gestiegenen Energie- und Materialkosten um durchschnittlich elf Prozent angehoben.

Tageskarten für eine Tarifzone in den Regionen bleiben im Preis stabil, während sie sich hingegen in der Landeshauptstadt ab nächsten Monat um 1,10 Euro auf acht Euro verteuern.

Eine Einzelfahrt in Dresden wird laut einer aktuellen VVO-Mitteilung künftig um 30 Cent teurer und kostet somit bald 3 Euro. In allen anderen Tarifzonen steigt der Preis auf 2,80 Euro.

Im Rahmen einer Übergangsregelung sind Einzelfahrscheine, 4er-Karten, Tages-, Wochen-, Monats- und 9-Uhr-Monatskarten zum alten Preis noch bis 30. Juni 2023 gültig.

Wer also nicht entwertete Tickets (beispielsweise an DVB-Haltestellen-Automaten) noch im März kauft, kann zum günstigeren Preis damit noch bis Ende Juni fahren. Ein Umtausch alter Tickets ist gegen Wertausgleich zudem ab dem 1. April in den Servicezentren möglich.

Generell weist der VVO darauf hin, dass Bus- und Bahnfahren trotz der Preiserhöhung ab dem 1. Mai für viele Menschen günstiger wird. Schließlich könnten Fahrgäste für 49 Euro mit dem Deutschlandticket den bundesweiten Nahverkehr nutzen.