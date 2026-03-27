12. Lange Nacht der Dresdner Theater: Bühnenzauber im XXL-Format

Dresden - Tanz, Schauspiel und Oper, Comedy oder Puppentheater: Wünsche bleiben kaum offen bei der Langen Nacht der Dresdner Theater. Am 18. April steht die zwölfte Ausgabe an, der Vorverkauf startet am Freitag, 10 Uhr, im Foyer des Schauspielhauses.

Schulterschluss der Institutionen: Zahlreiche Vertreter der Theater präsentierten das Programm der 12. Langen Nacht. © Klaus Gigga

25 Theater öffnen zwischen 16 und 23 Uhr ihre Türen und präsentieren im Stundentakt rund 30-minütige Ausschnitte aus ihrem Repertoire. 127 Vorstellungen sind geplant, 32.000 Plätze können besetzt werden. Am Donnerstag stellten die Veranstalter das Programm im Societaetstheater vor.

Das Programmheft ist prall gefüllt, umfasst knapp 60 Seiten. Socie-Geschäftsführer Stephan Hoffmann: "Die Vielfalt unserer Theaterlandschaft strahlt aus diesem Heft."

Theater für alle wolle man machen, es sei für jeden etwas dabei. "Die gesamte Bandbreite der Bühnen wird in dieser Langen Nacht abgebildet", sagt Joachim Klement, Intendant des Staatsschauspiels, das erneut den Vorverkauf organisiert.

Nicht allein, wie Klement betont: "Wir arbeiten alle eng zusammen." Es sei nicht selbstverständlich vor dem Hintergrund der schwierigen finanziellen Situation für alle. "So komprimiert so viel erleben können, das gibt's sonst nicht", so Klement. Nicht in Dresden und in keiner anderen deutschen Stadt.