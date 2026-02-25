"Buch mit Handlung" feiert Geburtstag: Bunte Oase voller Geschichten

Dresden - "Lesen fetzt" steht auf ihrem Sweatshirt: Im März 2025 hat Antonia Rhau (37) ihren Laden "Buch mit Handlung" in Pieschen eröffnet, es ist die einzige Buchhandlung im Viertel. Das einjährige Jubiläum feiert sie am Freitag und Samstag, das Lädchen wird dann zur Bühne für Musik und Leseabenteuer.

Seit gut einem Jahr betreibt Antonia Rhau (37) ihre Buchhandlung "Buch mit Handlung" in Pieschen. © Holm Helis

Mit ihrem Laden hat sich Antonia Rhau den Traum von der eigenen Buchhandlung erfüllt. Ursprünglich hatte die gebürtige Berlinerin Stadt- und Regionalplanung studiert, absolvierte erst danach eine Ausbildung zur Buchhändlerin. Müde des Großstadtgetümmels zog sie 2024 nach Dresden.

Zusammen mit einer Freundin war sie auf dem Stadtteilfest Sankt Pieschen und entdeckte den leer stehenden Ladenraum auf der Oschatzer Straße 2, fand die Atmosphäre schön und lebendig. "Und da es schon lange keinen Buchladen mehr im Viertel gab, war das hier genau richtig für mich."

Vorher war ein Geschäft für Trauringe dort. Nun kann man hier in die wundersame, reichhaltige Welt der Bücher eintauchen, liebe- und fantasievoll eingerichtet auf 38 Quadratmetern. Ein Raum, gemütlich wie ein Wohnzimmer, mit nostalgischen Schränken und Regalen voller Bücher, einem Sofa, weichen Sitzpolstern und einem Tisch am Fenster. Es ist mehr als ein Buchladen, laut Rhau "ein Ort zum Verweilen".

Man kann sich Zeit nehmen, auch einen Kaffee im Laden zu trinken. "Das machen auch sehr viele", sagt Antonia Rhau.