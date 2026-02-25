"Buch mit Handlung" feiert Geburtstag: Bunte Oase voller Geschichten
Von Lilli Vostry
Dresden - "Lesen fetzt" steht auf ihrem Sweatshirt: Im März 2025 hat Antonia Rhau (37) ihren Laden "Buch mit Handlung" in Pieschen eröffnet, es ist die einzige Buchhandlung im Viertel. Das einjährige Jubiläum feiert sie am Freitag und Samstag, das Lädchen wird dann zur Bühne für Musik und Leseabenteuer.
Mit ihrem Laden hat sich Antonia Rhau den Traum von der eigenen Buchhandlung erfüllt. Ursprünglich hatte die gebürtige Berlinerin Stadt- und Regionalplanung studiert, absolvierte erst danach eine Ausbildung zur Buchhändlerin. Müde des Großstadtgetümmels zog sie 2024 nach Dresden.
Zusammen mit einer Freundin war sie auf dem Stadtteilfest Sankt Pieschen und entdeckte den leer stehenden Ladenraum auf der Oschatzer Straße 2, fand die Atmosphäre schön und lebendig. "Und da es schon lange keinen Buchladen mehr im Viertel gab, war das hier genau richtig für mich."
Vorher war ein Geschäft für Trauringe dort. Nun kann man hier in die wundersame, reichhaltige Welt der Bücher eintauchen, liebe- und fantasievoll eingerichtet auf 38 Quadratmetern. Ein Raum, gemütlich wie ein Wohnzimmer, mit nostalgischen Schränken und Regalen voller Bücher, einem Sofa, weichen Sitzpolstern und einem Tisch am Fenster. Es ist mehr als ein Buchladen, laut Rhau "ein Ort zum Verweilen".
Man kann sich Zeit nehmen, auch einen Kaffee im Laden zu trinken. "Das machen auch sehr viele", sagt Antonia Rhau.
"Buch mit Handlung" rentiert sich noch nicht
Es gibt eine große Auswahl an Gedrucktem: Belletristik, Gedichtbände, kleine Geschenkbücher, viele Kinderbücher, Kochbücher, Krimis, kreative Spiele. Die Bücher bestellt sie nach eigenem Geschmack, weiß vorher nie, wie es bei den Lesern ankommt.
"Die Nachfrage ist besser geworden, und es kommen immer wieder neue Leute rein", blickt sie auf das erste Jahr. Noch könne sie nicht davon leben: "In drei Jahren soll sich das Geschäft rentieren."
Sie habe täglich bis zu zwölf Stunden zu tun, so Rhau, doch das wisse sie zu schätzen: "Das ist mein Reichtum." Auch Stammkunden hat sie, vom ersten Moment an: "Die verfolgen, wie es sich entwickelt, machen mir Mut, möchten, dass ich bleibe. Das macht auch viel aus."
So ist "Buch mit Handlung" längst eine kleine Kulturinsel auf der Oschatzer Straße geworden. Zum Jubiläum am 27. und 28. Februar stehen Liederabende und Lesungen an.
