Wie Ukrainer in Dresden mit dem Krieg in ihrer Heimat leben

Am Dienstag jährte sich der Überfall Russlands auf die Ukraine zum vierten Mal: Um daran zu erinnern, gingen knapp 1000 Demonstranten in Dresden auf die Straße.

Von Eric Hofmann

Dresden - Am Dienstag jährte sich der Überfall Russlands auf die Ukraine zum vierten Mal: Um daran zu erinnern, dass der blutige Krieg noch immer tobt, gingen knapp 1000 Demonstranten in Dresden auf die Straße, viele davon aus der Ukraine selbst. Für viele von ihnen scheint eine Rückkehr mittlerweile in weite Ferne gerückt zu sein.

Olha Verbylo (32) dachte, sie würde nach zwei Wochen zurückkehren. © Petra Hornig Ob Martin Dulig (51,SPD), Holger Hase (48, FDP), Katja Meier (46, Grüne) oder Martin Modschiedler (58, CDU): Sie alle besuchten schon Kundgebungen zu Jahrestagen des Kriegsbeginns. Auch am Dienstag verurteilten sie das Morden, die Verbrechen und die Diskussionen über "Deals", wo es doch um menschliche Schicksale geht. Wie das Schicksal von Olha Verbylo (32): "Ich bin am 12. März vor vier Jahren gekommen", sagt sie zu TAG24. "Ich war schwanger." Eigentlich wollte sie lediglich zur sicheren Entbindung für zwei Wochen bleiben, hatte nur einen Rucksack dabei. Doch in der westukrainischen Heimat wurde es nicht sicherer: "Ich habe immer gesagt, noch ein halbes Jahr", sagt sie. "Aber es gab Blackouts und blieb gefährlich." Dresden Kultur & Leute Theaterchefin Zora trauert um ihre geliebte Schwester Mittlerweile sei es hier heimisch geworden, sie sucht Arbeit, hat aber ihre Heimat nicht vergessen: "Der Krieg ist nicht zu Ende", so Verbylo. "Jede Woche muss ich Kontakte aus meinem Handy löschen, da Freunde gestorben sind. Die Ukraine braucht Unterstützung!"

Knapp 1000 Demonstranten sammelten sich am Dienstag auf dem Neumarkt. © Petra Hornig

Stojan Andrian (19) hofft auf den deutschen Pass. © Petra Hornig

1000 Menschen demonstrierten in Dresden für Solidarität und im Gedenken an die Opfer