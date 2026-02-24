Bei Hutball-Siegerin Katrin landet diesmal ein Vogel auf dem Schopf

Die Konkurrenz schläft nicht. Deshalb bastelt Katrin Michalicka seit Wochen an zwei Hüten für den 28. Radeberger Hutball am 20./21. März im Parkhotel.

Von Katrin Koch

Dresden - Die Konkurrenz schläft schließlich nicht! Deshalb bastelt Katrin Michalicka (50) seit Wochen an zwei Hüten für den 28. Radeberger Hutball am 20./21. März im Parkhotel.

Der neue Hut ist noch längst nicht fertig. Kunstfertig modelliert Katrin Michalicka (50) einen Greifvogel.  © Steffen Füssel

Im Vorjahr hatte die Theatermalerin mit ihrem Mann Sven (57) den ersten Preis für das bestbehütete Paar abgesahnt - zehn Konzertkarten und ein "Jahreskontingent" Pilsener.

Den Gewinn hat das Paar fast komplett eingelöst. "Wir waren bei acht Konzerten, unter anderem bei Sido, Fanta 4, Roland Kaiser und Johannes Oerding - mehr haben wir einfach nicht geschafft. Und zwei Kästen Bier sind noch da", lacht Katrin.

Ihre Gewinnerhüte stehen zusammen mit einigen Vorjahresmodellen in ihrem Werkstattzimmer in der Leubener Wohnung. Unter dem Motto "Fressen oder gefressen werden" hatte sie eine fleischfressende Pflanze für ihren Sven und für sich eine große rote Blüte mit fetten Monsterinsekten gebaut. "In diesem Jahr wird es feurig", macht die "Hutmacherin" neugierig.

Zu viel will sie noch nicht verraten. Doch schon zu sehen ist, dass sich ein Vogel auf ihrem Schopf niederlassen oder erheben wird. Auf dem zweiten Hut entsteht ein großes Ei.

Katrin Michalicka zeigt ihre Vorjahreshüte mit den fetten Brummern noch einmal aus der Nähe.  © Steffen Füssel
Beim legendären Hutball im Parkhotel ist eine originelle Kopfbedeckung Pflicht.
Beim legendären Hutball im Parkhotel ist eine originelle Kopfbedeckung Pflicht.  © Holm Helis
Katrin Michalicka und ihr Mann Sven (2. Paar v.l.) bei der Siegerehrung des Hutballs 2025.  © Michael Schmidt

Radeberger Hutball: Jeder Hut nimmt mindestens 30 Stunden Arbeit in Anspruch

"Die besten Ideen habe ich immer nachts im Traum", so Michalicka. Und dann wird losgelegt. "Im Dezember beginne ich mit der Planung, um rechtzeitig alle Materialien zu haben und sie testen zu können."

Locker 30 Stunden Arbeit werden je Hut in den diesjährigen "Aufbauten" stecken - lange Trocknungszeiten bei Pappmaché & Co. nicht mitgerechnet.

"Aber es macht unglaublich viel Spaß und der Ansporn ist natürlich, wieder unter den Kreativsten zu sein. Wir freuen uns auf den Ball", kann es Katrin Michalicka kaum erwarten, auf der Mega-Party zu tanzen.

