Bei Hutball-Siegerin Katrin landet diesmal ein Vogel auf dem Schopf

Dresden - Die Konkurrenz schläft schließlich nicht! Deshalb bastelt Katrin Michalicka (50) seit Wochen an zwei Hüten für den 28. Radeberger Hutball am 20./21. März im Parkhotel.

Der neue Hut ist noch längst nicht fertig. Kunstfertig modelliert Katrin Michalicka (50) einen Greifvogel. © Steffen Füssel

Im Vorjahr hatte die Theatermalerin mit ihrem Mann Sven (57) den ersten Preis für das bestbehütete Paar abgesahnt - zehn Konzertkarten und ein "Jahreskontingent" Pilsener.

Den Gewinn hat das Paar fast komplett eingelöst. "Wir waren bei acht Konzerten, unter anderem bei Sido, Fanta 4, Roland Kaiser und Johannes Oerding - mehr haben wir einfach nicht geschafft. Und zwei Kästen Bier sind noch da", lacht Katrin.

Ihre Gewinnerhüte stehen zusammen mit einigen Vorjahresmodellen in ihrem Werkstattzimmer in der Leubener Wohnung. Unter dem Motto "Fressen oder gefressen werden" hatte sie eine fleischfressende Pflanze für ihren Sven und für sich eine große rote Blüte mit fetten Monsterinsekten gebaut. "In diesem Jahr wird es feurig", macht die "Hutmacherin" neugierig.

Zu viel will sie noch nicht verraten. Doch schon zu sehen ist, dass sich ein Vogel auf ihrem Schopf niederlassen oder erheben wird. Auf dem zweiten Hut entsteht ein großes Ei.