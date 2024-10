16. HOPE-Gala: Lyn Künstner gibt wichtigen Tipp an ihre Influencer-Kollegen

Dresden - Die Prominenz war zahlreich erschienen und auch Lyn Künstner (33) konnte sich die 16. HOPE-Gala am Wochenende in Dresden nicht entgehen lassen. Auf dem roten Teppich des Schauspielhauses hatte die Influencerin gleich eine wichtige Botschaft für ihre Kollegen parat.

Influencerin Lyn Künstner (33) war am Wochenende bei der HOPE-Gala in Dresden. © Lyn Künstner

Die 33-Jährige, die zuletzt bereits auf der Diabetes-Charity-Gala in Berlin mit ihrem Kleid für Aufsehen gesorgt hatte, empfahl Vertretern ihrer Zunft in einem Interview mit Sachsen Fernsehen, es ihr gleichzutun und auch öfter an Wohltätigkeitsveranstaltungen teilzunehmen.

"Gerade, wenn man die Reichweite schon hat, sollte man doch umso mehr auf solche Veranstaltungen gehen und diese unterstützen, statt immer nur auf die Werbedeals zu schauen", erklärte die Dresdnerin gegenüber TAG24. "Man kann sich doch auch mal für was Gutes und Ehrenamtliches einsetzen."

Lyn hatte bei der Gala erneut den Losverkauf übernommen, war dabei diesmal unter anderem mit den Schauspielern Janina Hartwig (63) und Stefan Grossmann (53) unterwegs gewesen. Insgesamt 176.850 Euro wurden an dem Abend gespendet, wie Lyn später stolz auf Instagram verkündete.

"Die Promis, die dort waren und wie ich Lose verkauft haben, haben das alle gemacht, ohne auch nur einen Cent dafür zu verlangen", so die Influencerin weiter. "Auch so etwas ist wichtig und ich finde, es sollten sich viele Social-Media-Persönlichkeiten davon eine Scheibe abschneiden."