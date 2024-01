250 Jahre Caspar David Friedrich: Romantik-Maler füllt leeres Geschäft

Dresden - Lange standen die Räume an der Wilsdruffer Straße 16 leer, zuvor hatte hier bis Anfang 2022 ein Fahrradladen firmiert. Dann entschied die Stadtverwaltung, die Fläche (173 Quadratmeter) der Kreativszene zur Verfügung zu stellen. Die haucht dem Ort mithilfe von Caspar David Friedrich (1774-1840) nun wieder Leben ein.

An der Wilsdruffer Straße stellt die Stadt der Kreativszene Räume zur Verfügung. Dresden feiert dieses Jahr seinen 250. Geburtstag: Maler Caspar David Friedrich lebte und wirkte 40 Jahre lang in der Elbmetropole. © Montage: Wikipedia, Norbert Neumann

Denn Dresden feiert dieses Jahr den 250. Geburtstag des Künstlers, der vier Jahrzehnte lang in der Stadt wirkte und heute auf dem Trinitatisfriedhof begraben liegt. Den Auftakt zu den Feierlichkeiten gibt heutigen Donnerstagabend (18 Uhr) die Ausstellung "weit weg und doch so nah" in der Altstadt. Doch eigene Bilder des romantischen Malers sind dort gar nicht zu sehen.

Kurator Thomas Judisch (42) erklärt: "Hier werden nicht seine Werke kopiert oder den Bilderwelten nachgeeifert. Vielmehr wird der Gedanke Friedrichs über das Leben und die Kunst im Fokus stehen." So handeln die Exponate der 18 ausstellenden Dresdner Künstler vom Alltag, der Konsumgesellschaft oder dem Gefühl der Vereinsamung.



Wem diese Ausstellung nicht genügt, der hat noch das ganze Jahr Zeit, sich mit dem Erbe Caspar David Friedrichs zu beschäftigen. So zeigen die Staatlichen Kunstsammlungen im Kupferstich-Kabinett (24. August bis 17. November) und dem Albertinum (24. August bis 5. Januar 2025) zwei Sonderausstellungen. In der Ausstellung im Kügelgenhaus (8. Juni bis 16. März 2025) geht es um die Frauen in Friedrichs Umfeld.