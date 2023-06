30 Jahre Kult-Kapelle "Nierentische": "Electra"-Legende Aust hat's noch immer drauf

Gemeinsam mit "Nierentisch"-Chef Martin Graefe (60) spielte er auf der Querflöte Bachs "Bourree", das berühmte Lautenstück wurde in den 70ern von "Electra" adaptiert.

Das Repertoire - ausgereizt von Frank Schöbels "Wie ein Stern" bis "Highway to Hell" von AC/DC. Sahnehäubchen des Jubiläumskonzertes: der Gastauftritt von Ex-"Electra"-Musiker Bernd Aust (78).

Alles in allem: großes Kino mit viel Tanzvergnügen. Wer's verpasst hat: Am 17. Juni spielen die "Nierentische" beim Vereinsfest in Zschieren.