Jetzt schon ans "Pichmännel" denken: Ab Montag gibt's die Karten

Das WOK-Cateringteam Andreas Wünsche (58, v.l.), Manja Rabe-Kalms (39) und Swaantje Bär (30) freuen sich mit Feldi-Marketingchef Frank Haase (46) aufs Pichmännel-Oktoberfest. © Steffen Füssel

Es wird zwar erst am 21. September angezapft. Aber: Am kommenden Montag beginnt der Vorverkauf für die Gaudi auf dem Festgelände in der Rinne Dresden.

"Rein in Dirndl oder Lederhosen!" heißt es dann bis 7. Oktober. "Wir erwarten rund 40.000 Besucher", so Brauerei-Vertriebs-Chef Frank Haase (46), der mit einem Ausschank von mehr als 80.000 Litern Feldschlößchen-Festbier rechnet. Die Maß kostet wie im Vorjahr 11,90 Euro. Den Fassbieranstich übernimmt traditionell OB Dirk HiIbert (51).

Caterer Andreas Wünsche (58) erfüllt mit rund 130 Mitarbeitern kulinarische Wünsche, bäckt unter anderem 20.000 Brezeln und 10.000 halbe Hühnchen auf. Veränderungen gibt es im Programm: Für Stimmung im Zelt sorgen Festkapellen, einen teuer bezahlten "Ballermann-Promi" aber gibt es bis dato nicht.

Haase ist überzeugt: "Ich glaube, unsere Gäste werden sich auch so gut amüsieren." Ganz sicher auch beim "Morgenpost Tag" im Festzelt am 27. September.