Stoeckels Single-Show: Julian sorgt für "Herzklopfen" im Kaufpark Dresden

Dresden - Die große Liebe hat Julian F. Stoeckel (38) selbst längst gefunden - seit acht Jahren ist der Entertainer mit Marcell Damaschke (30) liiert. Damit auch andere ihr Glück finden, moderierte der Berliner am Dienstag zum Welt-Single-Tag im Kaufpark Nickern in Dresden die Publikumsshow "Herzklopfen". Nicht kostenlos, aber mit viel Freude.

Julian F. Stoeckel (38) ist Moderator mit Herz und Seele. © Petra Hornig

"Es macht mir unglaublich Spaß zu moderieren. Deshalb freue ich mich riesig, hier zu sein. Überhaupt bin ich sehr gern in Dresden. Ich liebe das Kempinski-Taschenberg", schwärmt Julian von seiner Übernachtung, die August der Starke einst seiner Cosel zu Füßen legte.

"Ich bin wie die Cosel ein It-Girl. Wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort und haben die richtigen Männer getroffen ...", sagt der 38-Jährige.

Andere sind noch auf der Suche. "Ich hatte gedacht, dass sich mehr junge Menschen zur Datingshow trauen", sagt Julian. Doch Mumm bewies die ältere Generation, und vor allem Frauen. Produzent Andreas Pippart (56) verrät: "Wir hatten richtig viele weibliche Kandidaten, nur die Männer haben sich rar gemacht."

Ob jung oder älter: "Alle sollen sich in meiner Show wohlfühlen, niemand wird vorgeführt. Das ist mir sehr wichtig", sagt Julian. "Ich habe zwar früher auch online gedatet, aber nie wäre ich als Kandidat in eine TV-Single-Show gegangen, höchstens zu so einer schönen Show wie 'Herzblatt' mit Rudi Carrell."