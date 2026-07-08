Als noch Mammuts und Neandertaler durch Prohlis zogen: Die Eiszeit-Schätze des Dresdner Knochenjägers

Dresden - Ein Blick 50.000 Jahre zurück, in die Eiszeit. Zwischen Plauenschen Grund, Prohlis und Dohna erstreckt sich entlang der Endmoräne eine eisige Steppe. Wo heute Plattenbauten stehen, ist ein Mammut unterwegs. Vielleicht auch ein Riesenhirsch oder ein Wollnashorn. Fette Beute für Neandertaler. Diese Geschichte setzt sich wie ein Puzzle im Kopf des experimentellen Archäologen Mario Sempf (57) zusammen.

Der experimentelle Archäologe Mario Sempf (57) sucht nach Beweisen, die Prohlis als Jagdrevier der Neandertaler ausweisen. © Eric Münch

Ein Großteil dieses Bildes verdankt Sempf einem Mann, der 1966 auf der Suche nach Stoßzähnen und Gebeinen ums Leben kam. Der heute zu Unrecht nahezu vergessene Sammler Karl Opp verunglückte vor 60 Jahren in einer alten Ziegeleigrube in Prohlis.

"Er hinterließ eine riesige prähistorische Sammlung", weiß Sempf. Seit 1927 hatte Opp auf seinen täglichen Ausflügen aufgehoben, gegraben, fein säuberlich aufgelistet. Er fand seine Schätze in den bis zu 15 Meter tiefen Ziegelgruben.

"Eigentlich wollte er nur schöne Steine für sein Aquarium suchen", schmunzelt Sempf. Doch der Metalldrücker entdeckte Mammutbackenzähne, Geweihstücke, Gelenkknochen. Das Tragische daran: Die Fachwelt nahm den Laien nicht ernst.

Schlimmer noch: "Seine Sammlung verschwand. Es wird erzählt, dass die Polizei zu DDR-Zeiten seine wertvollen Stücke einkassierte. Vielleicht wurden die Knochen für harte Devisen in den Westen verkauft", mutmaßt Sempf. Zurück blieben nur Listen, Aufzeichnungen, alte Fotos.