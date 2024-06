Selbstversorger mitten in der Großstadt: Wie aus einer alten Brache blühende Landschaften wurden

Dresden - Was für viele Leute ein Traum bleibt, wurde in der "Alten Gärtnerei" in Dresden zur Realität: Selbstversorger mitten in der Großstadt. In Pieschen entstand und entsteht eine Oase für große Gärtnerfreunde und kleine Entdecker. Doch ohne Spendengelder kann es nicht so weitergehen.