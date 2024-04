Ausstellung ehrt die Künstlerin Irena Rüther-Rabinowicz: Eine Jahrhundertzeugin

Porträts an den Wänden - ein Blick in die Ausstellung. © Steffen Füssel

Der Doppelname zeigt an, was sie in der Nazizeit am Leben ließ: die Ehe. Irena Rüther-Rabinowicz galt als Jüdin, war aber verheiratet mit einem "arischen" Ehemann.

Es erging ihr wie dem Romanisten Victor Klemperer (1861-1960), der mit einer nichtjüdischen Frau verheiratet war, oder der überlebenden Zeitzeugin Henny Brenner (1924-2020), Tochter einer jüdischen Mutter und eines nichtjüdischen Vaters, der die Familie schützte.

Die Nazis demütigten sie, rührten aber ihr Leben nicht an, bis zum 12. Februar 1945, als der Stellungsbefehl zur Deportation einging. Der Bombenangriff auf Dresden rettete Rüther-Rabinowicz, wie Klemperer, Brenner und vielen anderen Dresdner Juden in ähnlicher Situation, das Leben.



Noch vor Irenas Geburt waren die jüdischen Eltern zum Protestantismus übergetreten, Irena und ihre Geschwister waren getaufte Christen. Die Nazis nahmen darauf keine Rücksicht.