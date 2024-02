Museen mit Rekord und neuem Programm: Techno und eine Jahrhundertzeugin

"Die Vielfalt der Stadt spiegelt sich in der Vielfalt des Museumsverbundes", so Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (46, Linke ). Die Menschen seien zurückgekommen und würden die Angebote wahrnehmen: "Unsere Museen sind wichtige Identifikationsorte."

Irena Rüther-Rabinowicz im "Selbstporträt im schwarzen Spitzenkleid" (1925): Der jüdischen Künstlerin ist die große Sonderausstellung in der Städtischen Galerie ab 13. April gewidmet. © Städtische Galerie Dresden/Robert Vanis

Steigerungen gab es auch in der Städtischen Galerie (plus 56 Prozent), im Stadtmuseum (plus 23 Prozent) und im Kügelgenhaus (plus 48 Prozent). Selbst die kleinste Einrichtung - das Schillerhäuschen - kam mit exakt 1139 Leuten auf einen Zuwachs von 72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

"Das liegt hoffentlich auch an unseren spannenden Programmen", so Porstmann. Mitgeholfen hätten Sondermittel des Bundes für eine große Kommunikations-Offensive.

Als Höhepunkte in diesem Jahr wurde unter anderem als bedeutendste Ausstellung die Schau zur jüdischen Künstlerin Irena Rüther-Rabinowicz ab 13. April in der Städtischen Galerie angekündigt. Titel der großflächig recherchierten Schau: "Jahrhundertzeugin".

Die Technischen Sammlungen wollen gemeinsam mit einem Exzellenzcluster der Technischen Universität Dresden einen Escape-Room entwickeln, der sich mit Quantenmaterialien befasst und unter dem Titel "Katze Q" eine beliebte Handy-App in die analoge Welt rückübersetzen soll.