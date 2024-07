Jan Böhmermann verliert erneut vor Gericht! Kommt jetzt die zweite Berufung?

Jan Böhmermann (43) wollte sich im Honigstreit nicht geschlagen geben und zog deshalb vor die nächste Instanz. © Sebastian Kahnert/dpa

Heinzig hatte mit Böhmermanns Gesicht und Namen für seinen Honig geworben und das als Satire verstanden wissen wollen. Denn zuvor hatte sich Böhmermanns "ZDF Magazin Royale" dem "Beewashing", also dem Imagepolieren auf dem Rücken der kleinen Arbeiter, gewidmet. Darin unter anderem vorgeführt: Heinzig und seine Firma "MyHoney".



Der drehte den Spieß um, schuf den "Beewashing"-Honig, warb mit Böhmermann, widmete sich in kleinen Videos den Vorwürfen.

Da verstand der Satiriker keinen Spaß mehr und wollte Heinzig per einstweiliger Verfügung daran hindern.

Das Oberlandesgericht sah - wie schon das Dresdner Landgericht zuvor - in der einzigartigen Aktion ein "Ereignis der Zeitgeschichte".

Zeitgleich habe Heinzigs satirische Werbung dazu geführt, dass über das Thema insgesamt diskutiert würde - auch darüber, was Werbung oder Journalismus in Verbindung mit Satire darf, so Richter Markus Schlüter.