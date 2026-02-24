Theaterchefin Zora trauert um ihre geliebte Schwester

Dresden - Seit einigen Wochen steht Travestie-Theater-Chefin Zora Schwarz nicht mehr auf der Bühne. Und wann sie wieder in der "Carte Blanche"-Show zu sehen sein wird, ist ungewiss.

Schwester Mirjana war mit Zora ein Herz und eine Seele. © privat

Der Grund ist sehr traurig: Die Bühnen-Diva trauert um ihre geliebte, ältere Schwester Mirjana. Sie verstarb am 31. Januar im Alter von nur 66 Jahren im Dresdner Diakonissenkrankenhaus.

Am 3. März (12 Uhr) wird Mirjana im Tolkewitzer Urnenhain beigesetzt.

Zora hatte Mirjana nicht allein gelassen, verbrachte sieben Tage auf der Intensivstation an der Seite ihrer Schwester, bangte um ihr Leben. Es waren Tage voller Angst und Sorge.

"Mein Leben ist gerade die Hölle, weil ich fürchte, dass Mirjana es nicht schaffen könnte", sagte Zora im Januar.

Ihre Befürchtungen wurden wahr - Mirjana verstarb nach kurzer, schwerer Krankheit.