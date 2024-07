So sehen Dresdner der 70er und 80er aus! Fotografin feiert Retro-Ausstellung

Bis vor wenigen Jahren war Arnold mit der Kamera noch selbst aktiv. © PR

Wie etwa eine Aufnahme, die eine Schulklasse beim Altpapier-Sammeln zeigt. Zwei Schüler zeigen stolz ihre Ausbeute.

"Ich bin damals auf sie zugegangen, habe versucht, sie in Gespräche zu verwickeln. Damit sie sich wohlfühlen. Man sollte als Fotograf nicht stören", erklärt Arnold ihr Foto-Geheimnis.

Sie besuchte auch verschiedene volkseigene Betriebe (VEB) in der DDR, hielt Arbeiter und Arbeiterinnen fest, wie etwa in einem Milchviehbetrieb oder in einer Strumpfhosen-Fabrik in der Lausitz.

Auch bekannte Dresdner wie Rolf Hoppe (1930-2018) oder Lea Grundig (1906-1977) porträtierte sie, gerne auch Kinder.

Heute fotografiert Arnold nicht mehr selbst, hat ihre frühere Ausrüstung verkauft. "Ich bastele nur noch Fotomappen von Bildern meiner zwei Urenkel", sagt sie schmunzelnd, genießt ihre Rente und fühlt sich geehrt durch ihre Ausstellung.