18.05.2026 06:17 Darum traut sich Matthias Reim in Dresden nicht auf die Straße

Im TAG24-Interview verrät Matthias Reim, warum er auf einen Stadtbummel in einer seiner Lieblingsstädte verzichten muss.

Von Saskia Hotek

Stockach/Dresden - Für zwei Tage ist die Junge Garde sein Zuhause: Matthias Reim (68) spielt am Freitag und Samstag in Dresden, doch viel wird der Rocker leider nicht von der Stadt sehen, wie er nun im TAG24-Interview erklärt.

Matthias Reim (68) ist seit Jahren gern in Dresden zu Gast. © Eric Münch "Dresden ist eine meiner Lieblingsstädte auf der Tour, mit einer wunderschönen Innenstadt und tollen Cafés, wo man sich kurz mal hinsetzen kann. Also ich kann da nicht lange sitzen, weil ich zu viele Fotos mit Fans machen muss", erzählt er lachend. "Aber ich gucke dann immer aus dem Hotelzimmerfenster und denke: 'Ach, wie schön wäre es, wenn ich da jetzt sitzen könnte?'", so der Musiker. Gerade vor dem Konzert wäre aber nicht viel Zeit für einen Stadtbummel, denn alles ist "ganz genau durchgetaktet. Da gibt es um 17 Uhr einen Espresso, um 17.30 Uhr noch eine Dusche und dann geht's nach dem Beruhigungsbier los", sagt der Musiker mit einem Augenzwinkern. Dresden Kultur & Leute Gigantische Tiere übernehmen Dresden: Dieser Künstler steckt dahinter "Ich bleibe da wirklich immer bei meinen Routinen, weil ich sonst unruhig werde."

Deine täglichen News aus Dresden Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Das macht Reims neues Konzert so anders

Bei der "Verdammt, ich lieb dich!"-Jubiläumstour kann er solche Unruhe gar nicht gebrauchen. "Ich habe ja immer noch Lampenfieber, wenn eine Show neu ist. Wir haben ja ein völlig anderes Konzept. Wir spielen das erste Album meines Lebens in der Reihenfolge, wie es vor 35 Jahren auf jedem Plattenteller lag." Mit dem Lied verbindet er bis heute eine Aufbruchsstimmung. "Ich hatte damals nur diesen einen Song und die B-Seite. Als das Ding zum Hit wurde, rief die Plattenfirma an: 'Wir brauchen dringend ein Album in sechs Wochen.' Dadurch, dass ich so aufgeregt und so inspiriert von dem Erfolg war, schrieb ich, glaube ich, wirklich eines der besten Alben meines Lebens." Er habe damals unbeschwert schreiben können. "Ich hatte keinen Stempel: Schlagersänger oder Rocksänger." Keiner wusste, wo die Reise hingeht. "Ich war damals im Flow, ein guter Song nach dem anderen."

Deshalb tritt der Schlagerstar zweimal in Dresden auf