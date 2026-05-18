Darum traut sich Matthias Reim in Dresden nicht auf die Straße
Stockach/Dresden - Für zwei Tage ist die Junge Garde sein Zuhause: Matthias Reim (68) spielt am Freitag und Samstag in Dresden, doch viel wird der Rocker leider nicht von der Stadt sehen, wie er nun im TAG24-Interview erklärt.
"Dresden ist eine meiner Lieblingsstädte auf der Tour, mit einer wunderschönen Innenstadt und tollen Cafés, wo man sich kurz mal hinsetzen kann. Also ich kann da nicht lange sitzen, weil ich zu viele Fotos mit Fans machen muss", erzählt er lachend.
"Aber ich gucke dann immer aus dem Hotelzimmerfenster und denke: 'Ach, wie schön wäre es, wenn ich da jetzt sitzen könnte?'", so der Musiker.
Gerade vor dem Konzert wäre aber nicht viel Zeit für einen Stadtbummel, denn alles ist "ganz genau durchgetaktet. Da gibt es um 17 Uhr einen Espresso, um 17.30 Uhr noch eine Dusche und dann geht's nach dem Beruhigungsbier los", sagt der Musiker mit einem Augenzwinkern.
"Ich bleibe da wirklich immer bei meinen Routinen, weil ich sonst unruhig werde."
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Das macht Reims neues Konzert so anders
Bei der "Verdammt, ich lieb dich!"-Jubiläumstour kann er solche Unruhe gar nicht gebrauchen. "Ich habe ja immer noch Lampenfieber, wenn eine Show neu ist. Wir haben ja ein völlig anderes Konzept. Wir spielen das erste Album meines Lebens in der Reihenfolge, wie es vor 35 Jahren auf jedem Plattenteller lag."
Mit dem Lied verbindet er bis heute eine Aufbruchsstimmung. "Ich hatte damals nur diesen einen Song und die B-Seite. Als das Ding zum Hit wurde, rief die Plattenfirma an: 'Wir brauchen dringend ein Album in sechs Wochen.' Dadurch, dass ich so aufgeregt und so inspiriert von dem Erfolg war, schrieb ich, glaube ich, wirklich eines der besten Alben meines Lebens."
Er habe damals unbeschwert schreiben können. "Ich hatte keinen Stempel: Schlagersänger oder Rocksänger." Keiner wusste, wo die Reise hingeht.
"Ich war damals im Flow, ein guter Song nach dem anderen."
Deshalb tritt der Schlagerstar zweimal in Dresden auf
Und alle diese Hits will er nun in Dresden zum Besten geben. Während das Konzert am Samstag bereits ausverkauft ist, gibt es für Freitag noch Tickets. "Dass noch Restkarten verfügbar sind, haben wir immer in Dresden, wenn wir zweimal spielen. An den beiden Abenden, wenn der Wettergott uns ein wenig hold ist, wird es bestimmt brechend voll sein. Da mache ich mir überhaupt keinen Kopf."
Die sächsische Landeshauptstadt ist neben Leipzig (1./2. August) der einzige Ort, wo zwei Konzerte stattfinden. "Weil das erste Konzert so schnell ausverkauft war und weil es in Dresden immer so viel Spaß macht, haben wir gedacht, dann kommen wir gleich zweimal."
Das habe den großen Vorteil, "dass ich gleich in der Stadt bleiben kann, nicht reisen muss und diese Freude, dieses Erlebnis zweimal hintereinander habe, ohne mich auf der Autobahn oder auf irgendwelchen Flughäfen abzuquälen."
Wer nicht die Möglichkeit hat, in Dresden dabei zu sein, kann Matthias Reim unter anderem auch in Chemnitz (8. August) oder Berlin (28. Dezember) live erleben.
Titelfoto: Eric Münch