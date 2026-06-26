Das rockt! Radeberger Sommertheater mit einem Hauch von Camping und DDR

Radeberg - Schlager und Rock aus den 70er-Jahren, DDR-Look, Campingfeeling und die traumhafte Kulisse von Schloss Klippenstein. Fertig ist das Erfolgsrezept für das 1. Radeberger Sommertheater. "Eine neue Liebe ist ..." feierte am Donnerstag eine heiße Premierennacht im Schlossgarten - dank Kooperation von Stadt und Biertheater.

Auf der Bühne im Schlossgarten entfaltet sich mit dem Schlager-Musical "Eine neue Liebe ist..." Camping-Feeling der 70er Jahre. © Foto Koch

"Ich freue mich sehr, dass durch das Sommertheater viele Besucher auch das Schloss entdecken", so Schlossherrin Karina Iwe, die sich den Hit-Marathon nicht entgehen ließ.

Auf der Bühne: Thomas Böttcher und Lydia Ernst als Ehepaar Gerd und Anita, die den Sommerurlaub im Campingwagen auf Rügen verbringen.

Deren Sohn Michael (Christoph Ehrlichmann) entdeckt die Liebe zu Anja (Lisa Lotte Preißer), die Tochter des Zeltplatz-Verwalters (Guido Fuchs).

Ein unterhaltsames Stück zum Mitsingen und Mitsummen, zum Schwelgen in Erinnerungen an die eigene Jugend.

Die von Böttcher höchstpersönlich im DDR-Museum Pirna ausgesuchten Requisiten - von der Badehose bis zur Tischschleuder - sorgten immer wieder für Lacher.