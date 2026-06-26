Titanic-Ausstellung in Dresden wird kurzfristig geschlossen: Das ist der Grund
Dresden - Zwangspause für die Titanic in Dresden! Ab Montag ist die "immersive Reise" im Erlwein-Forum für eine Woche unterbrochen.
Wie der Veranstalter mitteilte, sind kurzfristig angesetzte Wartungsarbeiten an der Ausstellungsfläche der Grund dafür. Die Einschränkungen würden bis einschließlich 5. Juli andauern.
"Besucher, die für diesen Zeitraum bereits Tickets erworben haben, werden in Kürze direkt vom jeweiligen Ticketanbieter über die weiteren Schritte informiert", erklärte eine Sprecherin von "COFO Entertainment". Welche Arbeiten konkret anstehen, blieb auf TAG24-Nachfrage unklar.
Da die Ausstellung montags regulär geschlossen ist, geht die Reise mit der Titanic ab dem 7. Juli weiter.
Laut Veranstalter ist die benachbarte Ausstellung "The Mystery of Banksy – A Genius Mind" im Erlwein-Capitol von den Wartungsarbeiten nicht betroffen und hat daher regulär geöffnet.
Titelfoto: Norbert Neumann