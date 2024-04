Der Violinen-Star im Boulevard-Theater: Für ihren Lenn spielt Nora immer die erste Geige

Dresden - Für TV-Kommissar Lenn Kudrjawizki (48, "Der Kroatien-Krimi") und seine Frau Nora (43) hängt der Himmel voller Geigen. Die Liebe zur Musik führte das Promi-Paar vor mehr als 20 Jahren nach Dresden - beide haben an der Musikhochschule Carl Maria von Weber Violine studiert.

Eine Geige und eine Loop-Station - mehr braucht Nora Kudrjawizki (43) für ihr One-Woman-Orchester nicht. © PR/Falcone Music

In der Irish-Folk-Band "Fiddlaffairs" geigen sie gemeinsam auf der Bühne - im Dresdner Boulevardtheater aber ist Nora Kudrjawizki am 24. April als Solistin mit ihrem Crossover-Programm "One Violin Orchestra" zu erleben.



"Kennengelernt haben wir uns in Berlin, da war ich zehn Jahre alt und wir haben gemeinsam im Schulorchester gespielt", verrät Nora Kudrjawizki. "Lenn hat zuerst in Dresden studiert und mich dann seinem Professor vorgestellt."

Die Liebe zum Streichinstrument hat das Paar an die Kinder vererbt. "Unser Sohn spielt Cello, die Tochter Geige - und manchmal musizieren wir im Quartett."

Obwohl die gebürtige Berlinerin auch eine Schauspiel- und Ballettausbildung genossen hat, "ist die Musik meine künstlerische Ausdrucksform", sagt Nora.

Das schließt kleine Seitensprünge ins Krimi-Genre ihres Mannes nicht aus.