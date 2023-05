Sechs-Generationen-Bäcker: Die alten Meister von Eschdorf

Um zu überleben, bauten sie ihren QEK zum Verkaufswagen um. Aus der Tür des Wohnwagens und vom Tapeziertisch aus verkauften sie etwa an der ehemaligen Modrow-Kaufhalle in der Dresdner Johannstadt ihre Backwaren - und entdeckten das Händlerleben für sich.

Hübner junior hat 1973 seinen Meister gemacht, ging danach drei Jahre zur NVA. Noch am Tag seiner Rückkehr - es war der 1. November - stand er in der Backstube. Das Geschäft lief gut - bis zur Wende.

Siegmars Meisterbrief. © Steffen Füssel

Doch auch die Bäckereien liefen. So gut, dass sie 1996 ein Café am Schloss Schönfeld übernahmen, drei Jahre später kam ein Eiscafé in Weißig hinzu. Seit 2006 verkaufen sie in der Saison "von O bis O" Eis am Schiffsanleger in Rathen.

Heute hat das Backhaus knapp 20 Mitarbeiter, vier davon sind Lehrlinge. Susanne aus der Backstube kam 1990 im Alter von 15 dazu und ist heute noch da. Seit 2012 nennt sie Siegmars Sohn Olric (48) und seine Schwester Mandy Scholz (43) ihre Chefs. Letztere hat einen Bäcker aus Pirna geheiratet.

"So wie's heute ist, ist es genau richtig", sagt Mandy. Auch das Familienunternehmen hat mit den Preisexplosionen zu kämpfen. Das Gas, was ihre Öfen betreibt, ist heute dreimal teurer als noch vorm Ukraine-Krieg.

Für Mandy kein Grund für Pessimismus: "Laufen lassen", scherzt die sympathische 43-Jährige.

Die Zukunft scheint ohnehin gesichert: Olrics Sohn Alfred (15) guckt sich gerade nach Lehrstellen um, will den Traditionsbetrieb später mal übernehmen.