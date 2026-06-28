Titanic-Ausstellung in Dresden wird kurzfristig geschlossen: Das ist der Grund

Dresden - Zwangspause für die Titanic in Dresden ! Ab Montag ist die "immersive Reise" im Erlwein-Forum für eine Woche unterbrochen.

Die Titanic-Ausstellung im Erlwein-Forum bleibt ab Montag eine Woche lang geschlossen. (Archivbild) © Norbert Neumann

Wie der Veranstalter mitteilte, sind kurzfristig angesetzte Wartungsarbeiten an der Ausstellungsfläche der Grund dafür. Die Einschränkungen würden bis einschließlich 5. Juli andauern.

"Besucher, die für diesen Zeitraum bereits Tickets erworben haben, werden in Kürze direkt vom jeweiligen Ticketanbieter über die weiteren Schritte informiert", erklärte eine Sprecherin von "COFO Entertainment". Welche Arbeiten konkret anstehen, blieb auf TAG24-Nachfrage unklar.

Da die Ausstellung montags regulär geschlossen ist, geht die Reise mit der Titanic ab dem 7. Juli weiter.