Die Würfel sind gefallen: Dresden hat eine neue Brettspiel-Meisterin

Dresden - Ja, wir haben den (Sandstein-)Pokal!

Hat man auch nicht alle Tage: Christin Marx (61) aus Dresden wurde Siegerin der Deutschen Meisterschaft im "Mensch ärgere dich nicht" in Dohna. © Marko Förster

Damit sich einer ärgert, traten 200 Spieler zwischen acht und 80 aus elf Bundesländern bei den vierten Deutschen Meisterschaften im "Mensch ärgere dich nicht" an. Christin Marx (61) holte den Sieg in Dohna in die Landeshauptstadt.

Gespielt wurde nach den Originalregeln, jede Partie dauerte maximal 25 Minuten.

Im Finale mit dem Informatik-Studenten Jannik Schneider (22) aus Haselbachtal (bei Kamenz) bewies die Verwaltungsangestellte, die als Ausdauersportlerin auch schon Marathon lief, letztlich die besseren Nerven und damit das glücklichere Händchen.

Sie würfelte die entscheidenden Augenzahlen und brachte ihre Figuren zuerst ins Grüne.