Diese Mimen spielen einfach weiter: Reif fürs Seniorenheim - aber nur auf der Bühne

Dresden - Auf der Bühne zu stehen, ist ihnen eine Lust. Kein "Muss" mehr, sondern das Sahnehäubchen auf einer erfolgreichen Theater-Karriere. Cornelia Drese (69) und Roland Florstedt (72) genießen ihre Auftritte als Seniorenheim-Bewohner im neuen Comödien -Stück "Villa Sonnenschein" in vollen Zügen.

In der Comödie spielen Cornelia Drese (r.) und Roland Florstedt (2.v.l.) Bewohner des Seniorenheimes "Villa Sonnenschein". © PR/Robert Jentzsch

"Es ist toll, dass ich noch Angebote bekomme. In diesem Jahr und 2027 spiele ich in der Comödie und bei den Krabat-Festspielen in Schwarzkollm mit", freut sich Cornelia Drese.

"Ich entscheide Jahr für Jahr, was ich noch machen möchte und kann. Man darf nicht am Platz kleben. Meine Musical-Werkstatt Oh-Töne habe ich vor drei Jahren schon in gute Hände übergeben."

Traumrollen hat Cornelia Drese zuhauf gespielt: Als glamouröse Katze "Grizabella" zeigte die studierte Opernsängerin und Gesangspädagogin im Kult-Musical "Cats" von 1990 bis 2005 in ganz Deutschland ihre Krallen.

Einen ähnlichen Dauerbrenner hat auch Roland Florstedt vorzuweisen: 38 Jahre lang gehörte er zum Ensemble des TJG, spielte allein 180 Vorstellungen von "Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt" und 200-mal den Riesen in "Das tapfere Schneiderlein".