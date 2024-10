Dieser Star-DJ kommt heute nach Dresden

Kobosil wird weltweit für seinen harten Techno-Sound gefeiert. © PR

Der Berliner Berghain-DJ Kobosil kommt am Mittwoch (30.10.) in die Dresdner Event-Location Kleinvieh.

Die Auftritte des Berliners sorgen inzwischen weltweit für rappelvolle Tanzflächen. Inzwischen tourt Max Kobosil (33), wie er mit bürgerlichem Namen heißt, von Miami bis Madrid, von Dublin bis Dubai. Und nun auch Dresden.

Seine Karriere ist beeindruckend. Denn nicht nur sein harter und schneller Technosound, auch seine Mode erobert momentan die Welt im Flug.

Geboren in Berlin-Neukölln, kam der junge Musik-Fan schnell mit dem Techno-Club Berghain in Kontakt, veröffentlichte auf dem clubeigenen Musiklabel "Ostgut Ton" seine erste Single, die ihn einen perfekten Einstieg in die Szene verschaffte.