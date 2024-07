Dieses Büchlein ist Millionen wert: Institutionen kaufen Rarität von Caspar David Friedrich

Berlin - Ein seltenes Skizzenbuch des Romantik-Malers Caspar David Friedrich (1774-1840) geht in öffentliche Sammlungen in Berlin, Dresden und Weimar.

Kurz vor der Versteigerung war bekannt geworden, das mit Zeichnungen auf 33 Seiten versehene Büchlein solle als Kulturgut geschützt werden. Die Berliner Kulturverwaltung trug das Skizzenbuch in das Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes ein.

Kunstschatz auf dunklem Samtkissen. © Britta Pedersen/dpa

Damit bestand Ausfuhrverbot. Die Sammlungen, die bereits in der Auktion mitgeboten hatten, konnten erfolgreich nachverhandeln.

Das Büchlein gehörte über 200 Jahre lang einer Familie in Karlsruhe. Nur sechs von insgesamt wohl 20 dieser Bücher sind erhalten. Vier davon - teils unvollständig gebunden - bewahrt das Nationalmuseum in Oslo auf, ein weiteres das Kupferstich-Kabinett in Dresden.

"Wie beglückend, dass dieser gemeinsame Erwerb dreier Kulturinstitutionen mit der so großzügigen Unterstützung unserer Partner gelingen konnte. Das kann auch ein Zukunftsmodell musealer Ankaufspolitik werden", so Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) und designierte Präsidentin der SPK.

Gezeigt werden soll das Skizzenbuch zunächst im Berliner Kupferstich-Kabinett. Im August wird das Kunststück in Dresden präsentiert, wo am 24. August im Albertinum die große Ausstellung "Caspar David Friedrich. Wo alles begann" samt Begleitschauen im Kupferstich-Kabinett und in der Münzsammlung eröffnet.

Anschließend ist von November an Weimar dran, wo das Büchlein auch die ersten fünf Jahre dieses vereinbarten Wechselzeitraums verbleiben und erforscht werden soll.