Dorit Gäbler will ihr Haus mit Pool verkaufen
Friedewald - Es fällt ihnen mit Sicherheit nicht leicht, doch es muss sein: Schauspielerin und Sängerin Dorit Gäbler (83) und ihr Ehemann Karl-Heinz Bellmann (79) verkaufen ihr Haus in Friedewald (bei Moritzburg).
Für 499.000 Euro sind das 1227 Quadratmeter große Grundstück mit Haus (6 Zimmer, 2 Bäder, Sauna, 215 qm Wohnfläche), Außenkamin und Pool zu haben. Macht mit Provision, Notargebühren & Co. runde 555.000 Euro.
Den Grund deutete Dorit Gäbler schon vor Wochen an: "Ich schaffe es einfach nicht mehr. Neben meinen vielen Auftritten wird mir die Arbeit im Haus und im Garten einfach zu viel."
Erst recht nach ihrer Krebserkrankung im Jahr 2024 muss Dorit mit ihren Kräften haushalten. "Ich möchte ja aber noch arbeiten. Die Bühne ist mein Leben. Deshalb trenne ich mich lieber vom Haus als von der Bühne", sagt die Chansonette, die allein im März 19 Auftritte im Kalender stehen hat.
Das Haus des seit mehr als 40 Jahren verheirateten Paares wurde 1958 gebaut, dann umgebaut und modernisiert.
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Paar freut sich auf neuen Lebensabschnitt
"Seit 1981 ist es unser Zuhause, unsere Erholungsinsel. Unsere Kinder wuchsen hier auf. Wir feierten mit der Großfamilie Partys, spielten Fußballtennis, sind im Pool um die Wette geschwommen", erinnert sich Bellmann.
Nicht zu vergessen: Das Paar baute das Haus selbst mit aus - mit viel Elan und Spaß. Das bezeugt ein nahezu legendäres Oben-ohne-Foto von Dorit Gäbler auf dem Baugerüst - es war in der "Das Magazin"-Ausstellung "Die nackte Republik" zu sehen.
Jetzt freut sich das Paar auf einen neuen Lebensabschnitt.
"Wir werfen Ballast ab", sagt Bellmann. "Wir haben uns in Klotzsche eine 3-Raum-Wohnung mit großem Balkon und Fernsicht angeguckt. Dort möchten wir gern einziehen. Für Dorits Requisiten und Garderobe haben wir auch schon eine Unterbringungsmöglichkeit."
Vor ihrem künftigen Zuhause ist alles in Reichweite: ÖPNV, Einkaufsmöglichkeiten, Fitnessstudio. Und Dorit hat es bis zur Autobahn nicht weit - wenn sie zum nächsten Auftritt fährt ...
Titelfoto: Norbert Neumann