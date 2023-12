Bundespräsident eröffnet ikonische Ausstellung: "Kunst für eine neue Zeit"

Hamburg/Dresden - Am heutigen Mittwochabend eröffnet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) die Jubiläumsausstellung zum 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich (1774-1840) in der Hamburger Kunsthalle, die anschließend auch in die Alte Nationalgalerie Berlin und die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden einziehen wird.

Das Werk "Meeresufer im Mondschein" von Caspar David Friedrich ist eines der rund 60 Gemälde, die von Freitag an zu sehen sind. © Marcus Brandt/dpa

"Sie können sich auf ein Jahr freuen, in dem Sie die Ikonen Caspar David Friedrichs in immer wieder unterschiedlichen Konstellationen beieinander sehen können", kündigte der Direktor der Hamburger Kunsthalle, Alexander Klar (55), am Mittwoch an.

Wem das außerdem noch nicht genug sei, der könne die Werke dann ab Frühjahr 2025 in einer ersten amerikanischen Retrospektive in New York sehen.

In Hamburg steht diese zunächst unter dem Titel "Kunst für eine neue Zeit". Gezeigt werden zahlreiche berühmte Naturbetrachtungen des deutschen Romantikers.

Unter den mehr als 60 Gemälden und rund 100 Zeichnungen können sich Besucher*innen auf die Schlüsselwerke "Kreidefelsen auf Rügen", der "Mönch am Meer" und "Zwei Männer in Betrachtung des Mondes" freuen. Hinzu kommen "Das Eismeer" aus dem Bestand der Kunsthalle und natürlich der "Wanderer über dem Nebelmeer" - den die Hamburger stolz als ihre "Mona Lisa" bezeichnen.

In einem zweiten Ausstellungsteil werden Friedrichs Werke von zeitgenössischen Arbeiten und damit auch mit einem Blick auf die so dringende Frage des Klimawandels ergänzt.