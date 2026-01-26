Wo gibt Sachsen 2026 eigentlich seine Milliarden aus?

Sachsen - Der sächsische Doppelhaushalt - womöglich der vorerst letzte ohne Neuverschuldung - geht in sein zweites Jahr.

Von Antje Ullrich

Sachsen - Der sächsische Doppelhaushalt - womöglich der vorerst letzte ohne Neuverschuldung - geht in sein zweites Jahr. So werden für 2026 Ausgaben in Höhe von 25,178 Mrd. Euro veranschlagt, die sich auf insgesamt 15 Einzelhaushalte verteilen. Doch wohin fließt das ganze Geld eigentlich? Wir haben die Haushaltspläne gewälzt und geschaut, wo Sachsen seine Milliarden ausgibt.

Im Zuge der wachsenden Personalkosten steigen zugleich die Ausgaben des Freistaates. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Man muss nicht lange suchen, um den ersten großen Kostenpunkt auszumachen: die Personalkosten. Viele staatliche Kernbereiche wie Bildung, Sicherheit, Verwaltung und Justiz sind sehr personalintensiv. 26,5 Prozent des Gesamthaushalts entfallen deshalb auf Löhne und Gehälter für Beamte und Angestellte im Landesdienst. Aber auch Sozialversicherungs- und Pensionsanteile, Zulagen und andere personalbezogene Aufwendungen fallen darunter. In Summe macht das etwa 6,7 Mrd. Euro. Den Bärenanteil hat mit 3 Mrd. Euro das Kultusressort. Aber auch das Innenministerium hat mit 1,2 Mrd. Euro hohe Personalkosten. Dabei entfallen knapp 700 Mio. Euro nur auf die Landespolizei. Sachsen Riesiger Vorsprung: Nächster AfD-Politiker gewinnt Bürgermeisterwahl in Sachsen Um den immer weiter steigenden Personalkosten entgegenzuwirken, auch aufgrund von Tariferhöhungen und wachsenden Altersversorgungen, will der Freistaat bis 2040 bis zu 6 131 Stellen abbauen.

Kommunale Zuweisungen, Bildung und Forschung sind große Ausgaben-Schwerpunkte in Sachsen

Die meisten Fördergelder (24 Prozent) im Freistaat erhalten Forschung und Technologie. Die Kultur rangiert nur auf dem siebten Platz mit etwa 7 Prozent. (Symbolfoto) © ronaldbonss.com Ein zweiter großer Ausgaben-Schwerpunkt sind die kommunalen Zuweisungen an Städte, Gemeinden und Landkreise mit 8,1 Mrd. Euro. Mit 32,3 Prozent fast ein Drittel des Haushalts. So entfallen allein auf Schlüsselzuweisungen 3,37 Mrd. Euro. Aber auch für Investitionen, zum Beispiel in die kommunale Infrastruktur, Schulen und Sportstätten fließen Gelder in die Kommunen. Allerdings sind dabei nur 5 Mio. Euro für den Schulhausbau und 21 Mio. Euro für den Brandschutz vorgesehen. Der Kulturlastenausgleich beträgt 30,7 Mio. Euro und soll insbesondere die Kultur im ländlichen Raum stärken. Das Gros dieser Ausgaben wickelt die Allgemeine Finanzverwaltung ab. Einer der größten Kostenbereiche ist die Bildung und Forschung, die mit insgesamt 8,15 Mrd. Euro zu Buche schlägt und ebenfalls ein Drittel vom Haushaltsvolumen einnimmt. Hier verbergen sich natürlich auch Personalkosten ebenso wie kommunale Zuweisungen. Sachsen "Sondervermögen" nicht zu spüren: Baubranche fühlt sich von öffentlicher Hand ausgehungert Gleichzeitig finden sich hier aber auch zwei große Förderschwerpunkte. So entfallen 9,9 Prozent der staatlichen Fördermittel auf die Bildung und ganze 24,3 Prozent auf Forschung und Technologie.

Haushaltsetat 2026 der sächsischen Ministerien

Die Ausgaben in Höhe von 25,178 Mrd. Euro sind enorm - doch kommen nicht von irgendwo her. (Symbolfoto) © 123RF/Franck Boston Allgemeine Finanzverwaltung: 6,48 Mrd. Euro

Kultus: 5,38 Mrd. Euro

Wissenschaft, Kultur & Tourismus: 2,51 Mrd. Euro

Inneres: 2,28 Mrd. Euro

Infrastruktur & Landesentwicklung: 2,2 Mrd. Euro

Soziales & Gesundheit: 1,64 Mrd. Euro

Justiz: 1,03 Mrd. Euro

Hochbau & Liegenschaft: 955 Mio. Euro

Wirtschaft, Arbeit, Energie & Klimaschutz: 951 Mio. Euro

Umwelt & Landwirtschaft: 708 Mio. Euro

Finanzen: 683 Mio. Euro

Staatskanzlei: 249 Mio. Euro

Landtag: 90 Mio. Euro

Rechnungshof: 26 Mio. Euro

Datenschutz: 5 Mio. Euro Weitere Informationen findest du unter: Sächsisches Staatsministerium für Finanzen

Was die Ministerien mit dem Geld machen: Kultusministerium

Visualisierung des neuen BSZ Elektrotechnik in Dresden. (Symbolfoto) © archlab 938 Mio. Euro für die Förderung der Kindertageseinrichtungen und -pflege

647 Mio. Euro Zuschüsse für Schulen in freier Trägerschaft

53 Mio. Euro Zuschüsse für Bildungsinfrastruktur, zum Beispiel für den Neubau des Exzellenz Berufsschulzentrums für Elektrotechnik in Dresden zur Förderung des Halbleiterstandorts Dresden

52,6 Mio. für berufliche Orientierung

33 Mio. Euro für Ganztagsangebote an Schulen

7,4 Mio. Euro für Maßnahmen zur Medienbildung und Digitalisierung von Schulen

Was die Ministerien mit dem Geld machen: Innenministerium

Auch beim Spitzensport investiert Sachsen eine beachtliche Summe. (Symbolfoto) © imago/ZUMA Press 1 Mrd. Euro für Bereitschafts- und Landespolizei sowie 104 Mio. Euro fürs Landeskriminalamt

483 Mio. Euro für Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern

50,7 Mio. Euro für Breiten- und Behindertensport sowie Olympiastützpunkt und Spitzensport

21 Mio. Euro Verfassungsschutz

10 Mio. Euro Katastrophenschutz

Was die Ministerien mit dem Geld machen: Ministerium für Infrastruktur & Landesentwicklung

Dieses Jahr sollen vor allem Straßen und Brücken erneuert, gebaut und wieder instand gesetzt werden. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa 631 Mio. Euro zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

211 Mio. Euro für Straßen- und Brückenbau, davon 89 Mio. Euro für konkrete Baumaßnahmen, wie die Fortführung der Maßnahme Ortsumgehung S 177 Wünschendorf/Eschdorf

313 Mio. Euro für Wohngeld

159 Mio. Euro Zuschüsse für sozialen Wohnungsbau

Könnte der geplante Straßenumbau in Sachsen womöglich längere Staus verhindern? (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Was die Ministerien mit dem Geld machen: Ministerium für Soziales, Gesundheit & Gesellschaftlicher Zusammenhalt

Auch die Digitalisierung in Bildungsstätten soll finanziell unterstützt werden. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa 724,6 Mio. Euro für soziale Mindestsicherung, davon 453 Mio. Euro für Unterkunft und Heizung sowie 265 Mio. Euro Leistungen der Grundsicherung

238 Mio. Euro für die Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familie

144,6 Mio. Euro Krankenhausförderung und Digitalisierung im Gesundheitswesen

105 Mio. Euro im sozialen Bereich, z.B. 15,5 Mio. Euro zur Unterstützung psychisch Kranker und für Suchtprävention

Was die Ministerien mit dem Geld machen: Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie & Klimaschutz

Sachsen möchte mit rund 159 Mio. Euro die Arbeitslosigkeit im Freistaat bekämpfen - und im Zuge dessen berufliche Förderungen anbieten. (Symbolfoto) © Kristin Schmidt 407 Mio. Euro Wirtschaftsförderung, davon 190,5 Mio. Euro für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GWR) und 136 Mio. Euro für Investitionen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Sachsen, u.a. im Bereich Batteriezellen, Wasserstoff und Mikroelektronik

159,4 Mio. Euro zur Förderung der beruflichen Bildung (z.B. 93 Mio. Euro für Aufstiegs-BAföG) und Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit

152 Mio. Euro Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), z.B. für Technologieförderung (89,8 Mio. Euro), Förderung von Kreislaufwirtschaft (8,7 Mio. Euro) und Klimaanpassung (6 Mio. Euro)

Doppelhaushalt 2027/28

Bereits kurz nach der Finanz-Planung in Sachsen gibt es die nächsten Schwierigkeiten. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa Schon jetzt wirft der nächste Doppelhaushalt 2027/28 seine Schatten voraus. Der Entwurf muss vor dem 1. Januar 2027 verabschiedet werden, um eine vorläufige Haushaltsführung zu verhindern. Doch es droht derzeit eine Finanzlücke von etwa 2,9 Mrd. Euro. Um sich etwas Luft zu verschaffen, erließ Finanzminister Christian Piwarz (50, CDU) bereits einen Stopp für Verpflichtungsermächtigungen. Diese finanziellen Vorbindungen greifen quasi auf spätere Haushaltsjahre vor. Auch eine Neuverschuldung wird inzwischen nicht mehr ausgeschlossen.

