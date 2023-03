Konserven für die Kunden: Dresdner Gastwirt setzt aufs Einkochglas

Dresden - Welcher Gast kennt das nicht: Es hat im Restaurant so gut geschmeckt, dass man eine Portion mit nach Hause nehmen möchte. Genuss to go – bei "Schmidt's"-Wirt Olaf Kranz (43) in Hellerau ist das kein Problem. Bei ihm stehen Ochsenbacken in Balsamicojus, Lammcurry in Kokosmilch & Co. im Glas parat.