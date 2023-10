Klamotten machen Kurfürsten: Schon August von Sachsen trug schwarz-gelb!

Dresden - Eindruck machen durch coole Klamotten, was heute in allen Gesellschaftsschichten praktiziert wird, war in früheren Jahrhunderten den Gutbetuchten und Mächtigen vorbehalten und besonders den Herrschern. Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) stellen jetzt im Sponsel-Raum des Grünen Gewölbes ein Prunkkleid kurfürstlicher Garderobe aus.