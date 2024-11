Dresden wird wieder zur Stollen-Hauptstadt!

Dresden - Die Stollensaison ist eröffnet: Mit einer großen Kaffeetafel am Fürstenzug startete der Schutzverband Dresdner Stollen am gestrigen Donnerstag in die süße, vorweihnachtliche Zeit. In den nächsten Wochen stehen zahlreiche Kampagnen und Aktionen im Terminplan der Dresdner Bäcker wie auch der Christstollen-Genießer.