Dresdens Naschkatze des Jahres: So tickt Lorna, das neue Stollenmädchen

Die 22-Jährige absolviert derzeit ihre Ausbildung in der Feinbäckerei Richter in der Bautzner Landstraße.

Lorna Prenzel (22) übernimmt das Amt als 30. Stollenmädchen. "Der heutige Tag verbindet für mich viele Momente", sagt die gebürtige Elbestädterin am heutigen Mittwoch während ihres ersten Pressetermins.

Als Weihnachtsgebäck ist der Dresdner Stollen weltweit beliebt. © dpa-Bildfunk

Das neue Stollenmädchen hat außerdem ein ganz besonderes Hobby: Nach dem Abitur bewanderte Lorna den Pacific Crest Trail. Über 4000 Kilometer legte sie dabei zurück und ließ sich von dem Buch "Der große Trip - Tausend Meilen durch die Wildnis zu mir selbst" von der amerikanischen Autorin Cheryl Strayed inspirieren.

"Während meiner Reise ist mir bewusst geworden, welche Bedeutung das Deutsche Bäckerhandwerk im Ausland hat." Die Dresdnerin kann das Reisen und ihre Leidenschaft fürs Backen nun gut miteinander verbinden.

Das trifft sich gut, denn Lorna wird in der nächsten Zeit als 30. Stollenmädchen viel unterwegs sein. Mit mehr als 50 Terminen ist ihr Terminkalender prall gefüllt. Am 7. Dezember steht dann das Highlight der Amtsträgerin an. Zum Dresdner Stollenfest präsentiert sich die Reiseliebhaberin als Schirmherrin.

Der Stollen-Schutzverband wählt seit 1995 immer im Herbst sein Stollenmädchen. Die jungen Frauen müssen über ein brillantes Fachwissen verfügen und eine große Leidenschaft für das beliebte Weihnachtsgebäck mitbringen.