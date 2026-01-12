Dresdner Influencerin bekommt neues Tattoo: Die Geschichte dahinter ist urkomisch!
Dresden - Ihr Körper ist bereits voller Tätowierungen, doch von dem Körperschmuck hat Influencerin Lyn Künstner (34) noch lange nicht genug! Wie die Dresdnerin nun gegenüber TAG24 verriet, steht bereits der Termin für ein neues Tattoo - und das hat eine urkomische Entstehungsgeschichte.
"Ich gehe direkt am 12. Januar zum Tätowieren", erklärte die Influencerin stolz auf die Frage, ob in 2026 weiterer Körperschmuck folgen werde.
Eigentlich habe sie ein Tattoo auf ihrem Oberschenkel fertigstellen wollen. Ein Besuch in London anlässlich des Welt-Diabetes-Tages im November brachte jedoch eine Planänderung. "Ich habe mir da ein Henna machen lassen. Da habe ich mich so in dieses Hand-Tattoo verliebt, dass ich meinen Termin direkt umgeworfen habe und mir jetzt erstmal das tätowieren lasse", erzählt die Dresdnerin stolz.
Die Idee dazu sei beim Frühstück in einem Diner gekommen, in dem Lyn auf eine Frau mit dem Körperschmuck traf und sie direkt darauf ansprach. "Das war so schön, dass ich auch eins haben musste. Ich wollte unbedingt wissen, wo sie ihres hat machen lassen."
Von dort aus ging es zum berühmten Camden Lock Market, wo Lyn ebenfalls ihr erstes Henna aufgetragen bekam. "Was ich dabei nicht wusste: Man sieht das Tattoo zunächst nicht, weil die Farbe erst über Nacht kommt. Die Paste, aus der Hennas entstehen und die auf die Haut aufgetragen wird, muss sozusagen erst mal wirken." Und genau das sollte ihr zum Verhängnis werden!
Influencerin Lyn: "Zu Hause hab ich alles versucht, um es runter zu bekommen"
Am nächsten Morgen flog Lyn zurück nach Berlin. "Wir mussten um 4 Uhr raus. Ich gehe ins Bad, schaue in den Spiegel und bekomme den Schock meines Lebens: Ich war mit der Hand im Gesicht eingeschlafen und hatte das Henna nun komplett auf der Wange!"
Durch den Kontakt hatte sich der Wirkstoff auf die Wange übertragen. Statt nur einem Henna hatte Lyn plötzlich zwei.
Mit einem Abdeckstift habe die Influencerin noch versucht, den Unfall so gut es geht zu kaschieren. "Viel gebracht hat es aber nicht, denn man hat es trotzdem gesehen. Zu Hause habe ich dann alles versucht, um es runter zu bekommen und hab mir da noch schön die Haut aufgerissen."
Allzu dramatisch scheint der Ausrutscher glücklicherweise nicht gewesen zu sein, immerhin lässt sich die Dresdnerin nun sogar ein permanentes Henna stechen. Einen Tipp hat sie dann aber doch noch für alle, die es auch mal ausprobieren wollen: "Also meine Empfehlung ganz klar: Schlaft nie mit einem Henna im Gesicht ein."
Titelfoto: Montage: Lyn Künstner