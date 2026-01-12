Dresdner Influencerin bekommt neues Tattoo: Die Geschichte dahinter ist urkomisch!

Dresden - Ihr Körper ist bereits voller Tätowierungen, doch von dem Körperschmuck hat Influencerin Lyn Künstner (34) noch lange nicht genug! Wie die Dresdnerin nun gegenüber TAG24 verriet, steht bereits der Termin für ein neues Tattoo - und das hat eine urkomische Entstehungsgeschichte.

Zahlreiche Tattoos hat Influencerin Lyn Künstner (34) bereits, doch wenn es nach ihr geht, kann da noch mehr kommen. Der Termin für das nächste steht schon. © Montage: Lyn Künstner

"Ich gehe direkt am 12. Januar zum Tätowieren", erklärte die Influencerin stolz auf die Frage, ob in 2026 weiterer Körperschmuck folgen werde.

Eigentlich habe sie ein Tattoo auf ihrem Oberschenkel fertigstellen wollen. Ein Besuch in London anlässlich des Welt-Diabetes-Tages im November brachte jedoch eine Planänderung. "Ich habe mir da ein Henna machen lassen. Da habe ich mich so in dieses Hand-Tattoo verliebt, dass ich meinen Termin direkt umgeworfen habe und mir jetzt erstmal das tätowieren lasse", erzählt die Dresdnerin stolz.

Die Idee dazu sei beim Frühstück in einem Diner gekommen, in dem Lyn auf eine Frau mit dem Körperschmuck traf und sie direkt darauf ansprach. "Das war so schön, dass ich auch eins haben musste. Ich wollte unbedingt wissen, wo sie ihres hat machen lassen."

Von dort aus ging es zum berühmten Camden Lock Market, wo Lyn ebenfalls ihr erstes Henna aufgetragen bekam. "Was ich dabei nicht wusste: Man sieht das Tattoo zunächst nicht, weil die Farbe erst über Nacht kommt. Die Paste, aus der Hennas entstehen und die auf die Haut aufgetragen wird, muss sozusagen erst mal wirken." Und genau das sollte ihr zum Verhängnis werden!