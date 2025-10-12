Hunderettung in Rumänien: Zwei Dresdner haben Welpen im Gepäck

Dresden - Lisa Baumann (29) und Julien Röder (28) aus Dresden sind zur Hunderettung ins 1200 Kilometer entfernte Sibiu nach Rumänien gefahren. Mit bewegenden Eindrücken und zwei Welpen im Gepäck sind sie zurück.

Gemeinsam mit der Tierheim-Leiterin Julia füttert Lisa (l.) die Hunde. © Julien Röder

"Die hätten es dort nicht geschafft", sagt Lisa über die zwei sechs Monate alten Pudel-Terrier. Bleiben werden sie jedoch nicht bei dem Paar: "Wir sind jetzt eine Pflegestelle. Wenn die Hunde schon in Deutschland sind, lassen sie sich leichter vermitteln."

Für Julien, der als Social-Media-Leiter bei TAG24 arbeitet, war die Zeit in Rumänien ein Wechselbad der Gefühle: "Es ist wie Licht und Schatten. Auf der einen Seite stehen Liebe und Zuwendung. Auf der anderen Trauer und Leid."

Denn gerade die Vorstellung, die Hunde hätten es im Tierschutz gut, auch wenn sie ein Leben lang dort bleiben, hat sich in Luft aufgelöst: "Man muss sich das so vorstellen, als wäre man ein Leben lang mit 60 Leuten in einem Haus gefangen", erzählt Freundin Lisa unter Tränen.

Hier helfe nur eines: "Kastration ist der einzig humane Weg, die Überpopulation einzudämmen", erklärt Julien. Hier seien bereits Tierärzte in Zusammenarbeit mit dem Verein unterwegs.

Auch deshalb habe sich ihre Einstellung zu Zuchthunden verändert: "Wir haben weniger Verständnis für Leute, die sich Hunde vom Züchter zulegen. Es muss nicht sein. Allein bei 'Hope for Future' gibt es jeden Hund."