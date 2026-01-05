"Fasse nie gute Vorsätze": Diesen Tipp hat Influencerin Lyn zum Start in 2026
Dresden - Neues Jahr und damit auch jede Menge neue Möglichkeiten für Influencerin Lyn Künstner (34). Für 2026 hat sich die Dresdnerin so einiges vorgenommen, wie sie TAG24 verriet. Von Neujahrsvorsätzen hält sie dabei allerdings wenig.
"Tatsächlich fasse ich nie gute Vorsätze. Ich denke mir da immer: Wenn man es wirklich ändern möchte, dann kann man das auch ohne Vorsatz und dann muss ich diesen Beschluss nicht an Silvester fassen", erklärte Lyn.
Die Influencerin sei vielmehr der Meinung, man solle jeden Tag genießen, als sei er der letzte. Ein Rat, den sie kurz vor dem Jahreswechsel auch ihren Followern auf Instagram gab.
Für 2026 steht dennoch einiges an bei Lyn. 2025 sei bereits ein sehr erfolgreiches Jahr für sie gewesen mit zahlreichen spannenden Projekten. Daran wird nun fleißig angeknüpft und der Terminkalender ist schon wieder ordentlich voll.
So stehen in den nächsten Wochen Besuche bei den Zschonergrund Alpakas bei Dresden, ebenso wie auf dem T1-Day in Berlin, dem Semperopernball und der Tattoo- und Lifestyle-Messe an. "Terminanfragen habe ich jetzt schon bis in den November."
Lyn Künstner: So verbrachte die Influencerin Silvester
Besonders freue sich die Influencerin dabei wieder auf die Charity-Veranstaltungen, die sie auch in diesem Jahr wieder unterstützen wolle.
"Außerdem bin ich noch zu einem Diabetes-Camp Ende Juli an der Ostsee eingeladen, um die Kids zu motivieren. Und dann im August beim Zirkus Courage in Bayern. Das ist ein Zirkus speziell für Kinder mit Diabetes, die dann dort eine Woche einen Zirkus-Kurs bekommen. Bei beiden bin ich ehrenamtlich. Da freue ich mich total drauf!"
Die Zeit "zwischen den Jahren" und den Jahreswechsel hat die Influencerin übrigens mit ihren Liebsten verbracht. Kurz vor Weihnachten ging es geschäftlich noch schnell nach New York, wo Lyn unter anderem das Plaza-Hotel und das 9/11-Memorial besuchte. Heiligabend und auch der Jahreswechsel wurden dann entspannt zu Hause im Kreise von Familie und Freunden verbracht.
"An Silvester wollten wir eigentlich mit Freunden wegfahren. Es gab dann aber einen Unfall in der Familie, weshalb wir gesagt haben, wir bleiben doch zu Hause. Das war dann auch die beste Entscheidung", so die Dresdnerin.
Titelfoto: Montage: privat + Marie Wagner Fotografie