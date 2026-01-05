"Fasse nie gute Vorsätze": Diesen Tipp hat Influencerin Lyn zum Start in 2026

Dresden - Neues Jahr und damit auch jede Menge neue Möglichkeiten für Influencerin Lyn Künstner (34). Für 2026 hat sich die Dresdnerin so einiges vorgenommen, wie sie TAG24 verriet. Von Neujahrsvorsätzen hält sie dabei allerdings wenig.

Hält nicht viel von guten Vorsätzen: Influencerin Lyn Künstner (34) rät lieber dazu, jeden Tag zu genießen. © Montage: Marie Wagner Fotografie

"Tatsächlich fasse ich nie gute Vorsätze. Ich denke mir da immer: Wenn man es wirklich ändern möchte, dann kann man das auch ohne Vorsatz und dann muss ich diesen Beschluss nicht an Silvester fassen", erklärte Lyn.

Die Influencerin sei vielmehr der Meinung, man solle jeden Tag genießen, als sei er der letzte. Ein Rat, den sie kurz vor dem Jahreswechsel auch ihren Followern auf Instagram gab.

Für 2026 steht dennoch einiges an bei Lyn. 2025 sei bereits ein sehr erfolgreiches Jahr für sie gewesen mit zahlreichen spannenden Projekten. Daran wird nun fleißig angeknüpft und der Terminkalender ist schon wieder ordentlich voll.

So stehen in den nächsten Wochen Besuche bei den Zschonergrund Alpakas bei Dresden, ebenso wie auf dem T1-Day in Berlin, dem Semperopernball und der Tattoo- und Lifestyle-Messe an. "Terminanfragen habe ich jetzt schon bis in den November."