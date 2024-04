Dresdner Sinfoniker spielen in Riad die erste arabische Oper: "Ein ganz großes Ding"

Die Dresdner Sinfoniker treten in Riad in Saudi-Arabien auf. In das Riad Opera House passen mehr als 3000 Gäste.

Von Heiko Nemitz

Dresden/Riad - Die Dresdner Sinfoniker sind bekannt für ungewöhnliche, wagemutige, stets innovative Konzerte. Ihr neues Projekt birgt zwei Superlative: In Riad führen sie in internationaler Zusammenarbeit "Zarqa Al Yamama" auf, die erste große Oper Saudi-Arabiens überhaupt. Und das in einem gigantischen Opernhaus am Rande der Wüste, das vor rund 40 Jahren erbaut wurde - und seitdem auf die erste Opernaufführung wartet.

Orchesterprobe zur ersten Grand Opera Saudi-Arabiens. © Chris Piotrowicz "Das Haus wurde in den 80er-Jahren errichtet und liegt seitdem im Dornröschenschlaf", sagt Markus Rindt (57), Intendant der Dresdner Sinfoniker, der voller Vorfreude ist, den schlafenden Riesen "King Fahad Cultural Centre", mitunter auch Riad Opera House genannt, musikalisch wachzuküssen. Bereits in den 70er-Jahren hatte der damalige König den Bau in Auftrag gegeben, um europäische Opernkultur im Rahmen einer kulturellen Öffnung des eher konservativen Landes nach Riad zu holen. Die saudische Hauptstadt sollte ein ähnliches relevantes Haus besitzen wie etwa Mailand mit der Scala. Durch religiöse Widerstände ging der Plan nie auf. Für rund 140 Millionen US-Dollar wurde der Bau im architektonischen Stil der frühen 80er-Jahre zwar realisiert, aber - so Rindt - seitdem nie bespielt. Von einem Konzert eines japanischen Sinfonieorchesters 2017 abgesehen habe es bisher nie eine "richtige" Oper in dem Opernhaus gegeben. Erst seit 2017 seien in dem Land wieder Musik, Gesang, Theater und Tanz erlaubt, so die Sinfoniker in einer Mitteilung. Die 2018 vom Kulturministerium des Königreichs Saudi-Arabien gegründete Kommission für Theater und darstellende Künste hat die Reanimation des Hauses seitdem vorangetrieben.

Riad Opera House ist deutlich größer als die Semperoper