Macht hoch die Tür, die Tor macht weit - Wenn ein Chor zum Konzert in der guten Stube lädt

Dresden - Einen Chor ganz hautnah erleben, nur ein, zwei Meter vom Sofa entfernt - die Wohnzimmerkonzerte der Singakademie Dresden machten es möglich.

Michael Käppler dirigiert den Chor im Wohnzimmer von Familie Richter. © Thomas Türpe

Der große Chor der insgesamt fünf Ensembles mit rund 200 Sängern teilte sich auf und trat am Samstag in fünf Dresdner Wohnungen auf.

Zahlreiche Musikfreunde hatten sich auf den Aufruf der Singakademie bei TAG24 gemeldet.

"Wir haben sehr viele Einladungen bekommen - viel mehr, als wir annehmen konnten", bestätigt Chorsprecher Jürgen Pöckel.

In den Genuss von Chören aus dem Oratorium "Elias" von Felix Mendelssohn Bartholdy kam das Akademiker-Paar Peter und Marianne Richter. Sie öffneten in der Neustadt ihr Wohnzimmer für Freunde, Familie und Hausbewohner.