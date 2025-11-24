Großes Jubiläum mit Schneewittchen - Hier rollt Dresdens schönstes Märchen an
Dresden - In der Weihnachtszeit gehört es für Dresden fest dazu: Das Weihnachtsmärchen auf Rollschuhen feiert in diesem Jahr seine 20. Ausgabe.
Seit der ersten Aufführung 2003 verwandeln Kinder und Erwachsene die Stadt jedes Jahr aufs Neue in eine rollende Märchenwelt.
Dieses Jahr wird "Schneewittchen und die sieben Zwerge" aufgeführt. Knapp 70 Rollkunstläufer sind beteiligt - vom Vierjährigen bis zu Erwachsenen in liebevoll gestalteten Rollen.
"Wir haben viele Hobbyläufer, und die machen dann schon eine Rolle mit. Jeder hat ungefähr zwei Rollen", erzählt Trainerin Simone Kilz (56).
Zusammen mit ihrer Mutti hat sie sich die Choreografie ausgedacht. Dazu unterstützen zahlreiche Helfer bei allem, was anfällt, seien es die Kostüme, Requisiten oder die Technik und Musik.
Premiere ist am 7. Dezember
"Ich bin schon von Anfang an dabei. Es ist für viele im Verein einfach ein Highlight, wenn wieder das Weihnachtsmärchen ansteht", schwärmt die Trainerin.
Aktuell wird fleißig geprobt, bevor am 7. Dezember die Premiere in der Margon Arena steigt. Die Proben haben es ordentlich in sich.
Mit einem Mikrofon gibt Kilz die Anweisungen an ihre Sportler weiter und weiß: "Es läuft eine Stunde durchweg, wie eine Show. Das ist das Schwierige, weil alle wissen müssen, wann sie loslaufen", so Kilz. Zwischen Mikro-Durchsagen, Formationen und Figuren schweben die Sportlerinnen und Sportler über den Boden.
Seit den Herbstferien trainieren die Gruppen fast täglich, und die ganze Show wird Stück für Stück in Perfektion zusammengepuzzelt. Und die Nachfrage ist riesig: Zwei Vorstellungen - in Dresden und Radebeul - sind bereits ausverkauft.
Weitere Tickets (10/7 Euro) können über die Website vorbestellt werden: rollkunstlauf.org/weihnachtsmaerchen/tickets/
Titelfoto: Montage: Norbert Neumann