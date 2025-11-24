Großes Jubiläum mit Schneewittchen - Hier rollt Dresdens schönstes Märchen an

Dresden - In der Weihnachtszeit gehört es für Dresden fest dazu: Das Weihnachtsmärchen auf Rollschuhen feiert in diesem Jahr seine 20. Ausgabe.

Ein Herz für den Sport: Trainerin Simone Kilz (56) ist mit voller Leidenschaft dabei. © Norbert Neumann

Seit der ersten Aufführung 2003 verwandeln Kinder und Erwachsene die Stadt jedes Jahr aufs Neue in eine rollende Märchenwelt.



Dieses Jahr wird "Schneewittchen und die sieben Zwerge" aufgeführt. Knapp 70 Rollkunstläufer sind beteiligt - vom Vierjährigen bis zu Erwachsenen in liebevoll gestalteten Rollen.

"Wir haben viele Hobbyläufer, und die machen dann schon eine Rolle mit. Jeder hat ungefähr zwei Rollen", erzählt Trainerin Simone Kilz (56).

Zusammen mit ihrer Mutti hat sie sich die Choreografie ausgedacht. Dazu unterstützen zahlreiche Helfer bei allem, was anfällt, seien es die Kostüme, Requisiten oder die Technik und Musik.